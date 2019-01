Mynář se dočkal zastání. Jako účastník sporu má právo se vyjádřit, říká Kněžínek

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Ministru spravedlnosti nepřísluší vyjadřovat se k procesnímu postupu účastníků jednotlivých sporů, oni jsou pány sporu a oni rozhodnou o tom, jak budou případně procesně v konkrétní věci vystupovat včetně toho, že samozřejmě mohou vzít svůj návrh, který podali soudu v zákonem stanovených případech, zpět," komentoval Kněžínek Mynářovo rozhodnutí stáhnout žalobu.

Mynářovy výroky na adresu soudců jsou podle ministra spravedlnosti ukázkou práva "každého účastníka soudního sporu zaujmout stanovisko, vyjádřit se". "Chápal bych to tak, že tady jde o vyjádření účastníka, nikoli úředníka... Chápu to, že je to právní jednání konkrétního účastníka soudního sporu, nikoli jednání představitele Kanceláře prezidenta republiky," vysvětlil.

Kněžínek zdůraznil, že česká justice má jeho plnou důvěru, i když připustil, že "v jednotlivých případech může dojít k nějakým excesům". Podle něho však proto existují procesní nástroje, jimiž účastnici případně mohou namítat podjatost soudců.

Mynář podal na NBÚ správní žalobu, kterou se bránil proti tomu, že mu úřad nepřiznal prověrku na stupeň přísně tajné, počátkem roku 2016. V žalobě napadal proceduru vyřízení jeho věci a důvody, pro které úřad prověrku neudělil. Prezident Miloš Zeman v minulosti několikrát zopakoval, že kancléř na Hradě skončí, pokud prověrku od NBÚ nezíská. Mynář ale podle dnešního vyjádření prezidentova mluvčího zůstane ve funkci.