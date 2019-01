Prorodinný balíček? Maláčová má velké plány, zálohované výživné je jen začátek

Jednou z variant je zálohované výživné, na které by měly nárok pouze domácnosti s příjmem do 2,7násobku životního minima. „V tomto případě by se ale vymáhaly alimenty pouze rodinám, co nepracují nebo jsou těsně nad minimální mzdou,“ vyjádřila se Jana Maláčová ve středečním rozhovoru, který poskytla Českému rozhlasu v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.

Koalice připravuje návrh, jehož základním předpokladem je zlepšení vymáhání alimentů a pokud se nepodaří vymáhání, tak přejde k variantě o zálohovaném výživném. „Celý návrh je postaven na zlepšení a zefektivnění vymáhání výživného, a až teprve, kdy to opravdu nepůjde, tak nastoupí stát,“ vysvětluje.

Právě vymáhání a zálohované výživné je součástí tzv. prorodinného balíčku, což Maláčová považuje za hlavní opatření k tomu, aby se v České republice nerozpadaly rodiny. V současné době se zvyšuje počet mimomanželských dětí a zároveň polovina českých párů se rozvádí po třech až pěti letech, což chce Maláčová změnit. Inspiraci hledá u ostatních evropských zemích, které mají dobře zacílenou prorodinnou politiku a tamní rodinné vazby jsou oproti České republice soudržnější.

Prorodinný balíček je rozdělen na čtyři části. První je již zmiňované vymáhání a zálohované výživné, o kterém koalice živě debatuje. Další částí je zvýšení rodinného příspěvku na 300 000 Kč, který do státního rozpočtu připadne ročně o 9 miliard navíc. Zároveň se debatuje o podpoře sdílených pracovních míst a finanční podpoře dětských skupin.

Návrh balíčku na podporu rodin měl být původně předán již v lednu letošního roku, přípravy se však protáhly a vláda dostane ucelený návrh až zhruba na jaře. Pokud se návrh schválí, v platnost vyjde 1. ledna 2020.