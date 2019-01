Jak zatočit s lichváři? Ve Sněmovně jsou dvě předlohy

Smyslem úpravy SPD je podle předkladatelů "postihnout vyslovené excesy" a snížit riziko pádu lidí do dluhové pasti. Předloha by podle nich zjednodušila postihování lichvářských úvěrů.

Návrh hnutí předpokládá, že lichvářská by byla smlouva o půjče s RPSN vyšší, než činí dvojnásobek zákonného úroku z prodlení aktuálního v době jejího uzavření. V současnosti by to podle výpočtu ČTK bylo 19,5 procenta.

Lidem, kteří by například poskytli lichvářskou půjčku nebo z ní uplatnili pohledávku, by hrozily podle předlohy SPD v základní sazbě až dva roky vězení. Nejvyšší sazba by byla osmiletá. Ujednání, které by naplňovalo znaky lichvářského úvěru, by bylo podle návrhu od počátku neplatné.

Poslanci KSČM navrhli, aby RPSN nesměla překročit desetinásobek repo sazby stanovené Českou národní bankou. Jinak by se jednalo o lichvu, která by znamenala hrozbu až dvouletého vězení nebo peněžitého trestu. Dvoutýdenní repo sazba nyní činí 1,75 procenta.

Předloha KSČM navíc mění nynější právní úpravu lichvy celkově. Její současné řešení je podle autorů návrhu velmi formální a spoléhá na rozhodovací praxi soudů, která je podle nich nejednotná. Komunistická novela by například nově uvádí, že v souvislosti s neplatností lichvářské smlouvy musí každá z jejích stran vrátit věc, kterou obdržela, zejména vyplacené peníze i s úroky. Předkladatelé si od změn slibují větší ochranu spotřebitele a snazší rozhodování soudů.

Obě předlohy nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o nich zákonodárci. V minulosti snahy o stanovení hranice roční procentní sazby nákladů úvěrů, nad níž by se jednalo o lichvu, neuspěly. V minulém volebním období ale přijali zákonodárci přijali předlohu, která u spotřebitelských úvěrů posílila postavení spotřebitelů a zvýšila odpovědnost věřitelů za poskytnutí úvěru.