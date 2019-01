Zloději! Filip se pustil do církví a Duky kvůli restitucím. Pak přišla nemilosrdná reakce

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Filip se v posledních dnech hned několikrát na sociálních sítích vyjádřil na téma církevní restituce a jejich zdanění! „Církev, podle kardinála Duky, jsou občané této země, kteří pracovali a snášeli perzekuce a ne nenažraní preláti. Členové KSČM jsou rovněž občané této země, kteří pracovali a snášeli perzekuce, a proto by ani pan kardinál Duka neměl svými výroky tyto občany urážet,“ naštval se šéf komunistů.

Tím ale neskončil. „Ústava ČR: " Lid je zdrojem veškeré státní moci;" a zdanění tzv. církevních restitucí podporuje více než 75% občanů naší země. Jejich názor by měli respektovat i představitelé církví,“ vzkázal Filip.

Jeho slova ale pořádně naštvala místopředsedu TOP 09 Marka Ženíška. „Jsou to pořád stejní zloději. Nikdy se nezměnili a nikdy se nezmění. Takže podle agenta Falmera bychom asi měli zrušit i soudy a odsuzovalo by se podle toho, jak by vyšel průzkum,“ zkritizoval Filipa politik.

Narážel tak na fakt, že o zdanění restitucí bude s největší pravděpodobností bude rozhodovat Ústavní soud. „Díky Bohu za pojistku demokracie Senát, který tuto hloupost vrátí a Ústavní soud, který to shodí. Škoda jen, že tuto svojí logiku pan předseda neaplikoval v roce 1989, kdy většina společnosti přesně věděla, co se mělo s komunisty udělat,“ rýpnul si do komunisty Ženíšek.