Nový trestný čin? Klaus navrhuje vězení za omezování svobody slova na internetu

Nový trestný čin nazvaný porušování svobody projevu by se vztahoval na sociální sítě s více než 100.000 uživateli. Trestné by podle návrhu bylo neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu, který by nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Zásah by zároveň musel být veden úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi.

Méně závažné případy porušení svobody projevu, a to i z nedbalosti, by byly podle novely přestupkem. Jednotlivcům provozujícím sociální sítě by za něj hrozila až půlmilionová pokuta, podnikatelům a firmám až padesátimilionový postih.

Provozovatelé sociálních sítí podle předkladatelů zavádí vnitřní pravidla přípustnosti obsahu příspěvků, která často překračují zákonná omezení svobody projevu. Mazání příspěvků nebo blokování uživatelů je v takových případech v rozporu s listinou základních práv, míní předkladatelé. Zavedení nového trestného činu a přestupku by mělo zabránit tomu, ale provozovatelé sociálních sítí "svévolně či preventivně" omezovali názory a informace, které nepřekračují zákonné mantinely.

Klaus ohlásil přípravu předlohy už loni v létě. "Svoboda slova je jedním ze základů naší civilizace. Lidé mají právo sdělovat své názory, chytré i hloupé, inspirativní i provokativní. Hranice je velmi tenká," uvedl tehdy Klaus. Svobodný internet je podle něho důležitou součástí svobody slova, když naboural monopol tradičních médií.

Poslední dobou podle Klause vzniká tlak dostat internet pod kontrolu. "Spousta lidí je blokována za naprosto nevinné názory nebo prostě názory vyplývající z jejich smýšlení," soudí. Odmítl argumenty, že sociální sítě provozují soukromé společnosti, které si mohou nastavit podmínky tak, jak chtějí.