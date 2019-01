"Oholení" církve, vláda si koupila podporu komunistů. Biskup Malý rozeslal ostrý dopis

Zdanění peněžitých náhrad, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích, schválila Sněmovna ve středu. Podpora novely KSČM patřila k podmínkám komunistů pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Očekává se, že Senát předlohu vrátí do Sněmovny a po jejím opětovném schválení spor o zdanění skončí u Ústavního soudu.

"Jak jinak než bezskrupulóznost označit situaci, kdy si vládní strany ´koupí´ podporu KSČM ve Sněmovně výměnou za příslib znovu legálně ´oholit´ pokračovatele těch, které komunisté celá desetiletí okrádali a pronásledovali?" ptá se v dopisech Malý.

Za aroganci označil sněmovní výrok šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, podle kterého pro vypočítání nadhodnocení náhrad církvím není potřeba analýza, stačí se řídit selským rozumem. Nadhodnocením náhrad argumentují zastánci zdanění. Pokrytectvím je podle Malého chování některých poslanců, kteří ve Sněmovně pro zdanění zvedli ruku, v soukromí ale ujišťují církevní představitele, že o nic nejde, protože zákon zruší Ústavní soud.

Zdanění církevních restitucí je obyčejným divadlem na voliče a vyhovění tichému členu vlády.Premiér dobře ví, že zákon s největší pravděpodobností bude Ústavním soudem zrušen. Ale co by neudělal pro udržení se v čele vlády. Bohužel, mu to mnoho voličů “baští”. Třeba prohlédnou.😉