Jihočeská ČSSD stojí za Hamáčkem, chce ho dál za předsedu

— Autor: ČTK

ČSSD v Jihočeském kraji nominovala dnes do čela strany současného předsedu Jana Hamáčka, získal 91 hlasů. Na 1. místopředsedu navrhla dnes na krajské konferenci v Táboře poslance Romana Onderku, podpořila ho 102 hlasy. Do funkcí místopředsedů získali nominace ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (79 hlasů) a poslanec Ondřej Veselý (71 hlasů). Přímo do předsednictva strany dnes delegáti zvolili starostu Jindřichova Hradce Stanislava Mrvku. Hlasovalo 130 delegátů. ČTK to řekl tajemník jihočeské ČSSD Karel Vrkoč.