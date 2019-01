Klaus mladší naštval Kalouska, Topolánka a další: Nesmysl. Totální blbost. Srač*y

Předlohu podepsalo asi 30 poslanců ze všech sněmovních stran s výjimkou TOP 09 a Pirátů. Za mazání příspěvků uživatelů by podle návrhu provozovatelům nebo správcům sociálních sítí hrozilo až tříleté vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.

Pokud by novela trestního zákoníku prošla, bylo by trestné například neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu. Podmínkou by ale bylo, aby takový příspěvek nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Takový zásah by navíc musel být proveden s úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi.

Návrh sice podepsali poslanci napříč politickým spektrem, řada politiků z něj ale nadšená není. „Nesmysl. Totální blbost. Návrh má jediný smysl - demagodové, nad ním budou vykřikovat, že je někdo cenzuruje a že oni takto bojují za svobodu slova. Jak je to nepoužitelné, tak je to hloupé a zbytečné,“ myslí si předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

Kritický je také předseda poslaneckého klubu TOP 09. „Facebook je soukromá společnost a stát jí nemá co mluvit do toho, jaká si nastaví pravidla. Tohle není návrh na ochranu svobody slova, ale na ochranu dezinformační války, kterou vedou autoritativní režimy proti nám a našim spojencům. @TOP09cz bude proti,“ zdůraznil Miroslav Kalousek.

„Všichni se snaží bojovat proti šíření nenávisti na soc. sítích, ale Václav Klaus ml. to pochopitelně vidí jinak, to je normální. I bych se tomu třeba i zasmál, kdyby pod tím nebylo podepsáno třicet dalších poslanců,“ přidal se místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

„Jasně, že jsem proti cenzuře. Ale nevím. Vynucovat si svobodu projevu finanční sankcí a současně nechat soukromý subjekt zcela odpovědný za každou srač.u, kterou tam někdo anonymně zveřejní? Pro tohle bych ruku nezvedl¨,“ přiznal někdejší premiér Mirek Topolánek.

Předseda Svobodných pak naznačil, jak by to mohlo vypadat v budoucnu. „'A za co sedíte Vy?' 'Ále byl jsem admin na mimibazaru a smazal jsem vlákno o tom jak léčit autismus tabletami z vyhořelého jaderného paliva.' 'Hmmm, tak ještě, že jste neprodával konopnou mast.',“ dělal si z návrhu legraci Tomáš Pajonk.

Ostře se ohradil i režisér Jan Hřebejk. „Je mi líto, že se Petr Pávek (STAN) přidal k iniciativě VKml, podepsané Volným, Fialou, Ondráčkem.... Možná si myslí, že bojuje za větší svobodu projevu. Mně se to naopak jeví, jako užitečná idiocie na podporu dezinformátorů, anonymních pak a trollů,“ posteskl si filmař, který se v komunálních volbách dostal do zastupitelstva Prahy 5 právě za STAN.

„Nedivím se, že ti, kteří svou kariéru staví na šíření lži a nenávisti, vymýšlejí takovéhle věci. Čím dál tím víc lidí se totiž jejich jedovatým plivancům začíná bránit a nenechají sebou manipulovat,“ rýpnul si někdejší státní tajemník pro evropské záležitosti a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Tomáš Prouza.

Regulace svobody slova nad rámec ústavy a současných zákonů je zbytečná, vás se ale navrh netýká - nejste provozovatel ani správce socsítě jste vždy uživatel i jako správce profilu. Ten výklad dezinterpretujete. — Dalibor Balšínek (@balsinek) 26. ledna 2019

Přidali se i někteří novináři. „Pokud smažu něčí komentář na mém FB profilu jen proto, že mě bude štvát, půjdu na 6 měsíců až 3 roky do basy nebo nebudu moct dělat novinařinu nebo aspoň zaplatím pokutu. Návrh novely trestního zákoníku. Evidentně klíčové téma - navrhuje 34 poslanců napříč skoro celou sněmovnou,“ rýpnul si Martin Veselovský.