Česko letos čekají tři velká výročí, vláda na oslavy uvolní 55 milionů

— Autor: ČTK

Vláda plánuje, že na oslavy tří letošních výročí vydá téměř 55 milionů korun. Připravované akce připomenou 15 let od vstupu ČR do Evropské unie, 20 let od vstupu ČR do NATO a 30 let od obnovení demokracie po 17. listopadu 1989. Koncept oslav a celkové pojetí navazuje na projekt Společné století, který loni připomínal 100 let české státnosti. Materiál nazvaný 30 let demokracie a svobody v pondělí projedná vláda.