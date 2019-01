Měl by mít Mynář prověrku? Pirát Bartoš a komunista Filip se kupodivu shodli

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prezidentův kancléř by měl mít bezpečnostní prověrku, shodují se předsedové Pirátů Ivan Bartoš a KSČM Vojtěch Filip. Zatímco podle Bartoše by kancléřova prověrka měla být na nejvyšší stupeň utajení, Filip by se spokojil i s nižším stupněm. Vyplynulo to z jejich vyjádření v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize.