Babiš měl v Davosu nápad! Nakousl kyselé Apple jablko

Setkání se šéfem této americké korporace Timem Cookem ale nemusí být viděno jenom jako jeden z dalších vtipů, kterým hodlá Babiš zakrýt své jiné kauzy.

Řečeno lidově: chceš-li Babiše bít, vždycky si hůl najdeš! Nebo ještě jinak: kde nic není, ani smrt nebere. Kdykoliv je u moci někdo - ať už si o těch lidech myslime, co chceme, kdo má demokraticky mandát od většiny voličů, může mít i nápady blbé. Tento k nim ale nepatří.

Pokud již premiér do.Davosu jede - a že tam před ním bylo mnoho jiných českých politiků - nebude přeci sedět tiše v koutku a potom cosi vypravovat o počasí na hřebenu. Premiér Babiš prostě využil svého postavení k nápadu, kterým možná někoho rozrušil na sociálních sítích, ale v zásadě svůj čas nepromarnil.

Možná by ho lépe využil někdo jiný. Ale když už tam byl, dokázal čas strávit užitečně. Proč mu nepřiznat snahu a aktivitu, která přichází s nápady, na než se leckdo ani nezmůže? Když v Paříži premiér zauvažoval nad tím, že by.mohla Národní galerie spolupracovat se Centrem Georgese-Pompidoua, dostalo se mu od jejího ředitele Jiřího Fajta rovněž posměchu, takže z toho nic nebude. Škoda.

Přimlouval bych se proto za to,.aby se nápady nepovažovaly za obtížné zboží. Kdo nemá nápad, ať hodí kamenem. Jestliže někdo ale ví, co nejde, mohl by občas věnovat pozornost tomu, co by mohlo jít. Premiér Babiš v Davosu neudělal chybu.



Měli bychom mít odvahu to říct. Koneckonců bude muset i pan Cook říct, že to chce. Apple jistě naší zemi nezachrání. A možná tu nejsou ani lidé, kteří by ocenili jeho produkty. Co když je to ale jinak? Za mne má premiér Babiš za Davos palec nahoru.

Premiér Babiš prostě nakousl jablko, které pro něj bylo možná nakonec kyselé, ale... udělal to.