Konec šikany? Babiš chce ulevit živnostníkům, ODS je ochotna jednat

— Autor: Jan Hrabě / EuroZprávy.cz

Zástupci hnutí ANO o víkendu oznámili, že by do budoucna rádi ulevili živnostníkům. Rádi to slyšeli především zástupci ODS, kteří už premiéra Andreje Babiše vyzvali k jednání, aby jim dokázal, že mu osudy drobných podnikatelů opravdu leží na srdci.