Klaus mladší poučuje své kritiky: Mazání z facebooku? Je to úplně jinak, než tvrdíte

Za mazání příspěvků uživatelů by podle návrhu provozovatelům nebo správcům sociálních sítí hrozilo až tříleté vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Pokud by novela trestního zákoníku prošla, bylo by trestné například neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu. Podmínkou by ale bylo, aby takový příspěvek nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Takový zásah by navíc musel být proveden s úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi.

Někteří novináři i politici ale předlouho pochopili tak, že může být potrestán třeba i uživatel, který smaže komentáře na svém profilu na sociálních sítích. „Pokud smažu něčí komentář na mém FB profilu jen proto, že mě bude štvát, půjdu na 6 měsíců až 3 roky do basy nebo nebudu moct dělat novinařinu nebo aspoň zaplatím pokutu. Návrh novely trestního zákoníku. Evidentně klíčové téma - navrhuje 34 poslanců napříč skoro celou sněmovnou,“ poznamenal například Martin Veselovský.

Kritikou nešetřili ani někteří politici v čele s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavem Kalouskem, který zdůraznil, že Facebook je soukromá společnost a stát jí nemá co mluvit do toho, jaká si nastaví pravidla .

Jenže podle Klause je to jinak, než jeho kritici tvrdí. „Zde je návrh zákona včetně důvodové zprávy a všech předkladatelů. Protože některá média popisují něco trochu jiného. Nejde o zákaz toho, že Vy někoho mažete či blokujete na svém profilu,“ vysvětluje.

Koho by tady zákon vlastně měl postihovat? „Jde o to, aby provozovatel sítě Vás neblokoval nebo nemazal příspěvky, pokud nejsou za hranou platných zákonů této země.

Na to by byla pokuta (přestupek). Pokud by tam byl silný veřejný zájem - třeba by zablokovali celou komunikaci jedné politické strany před volbami - pak by šlo o trestný čin,“ dodal Klaus, který na vysvětlenou.

Jeho návrh podepsali poslanci napříč spektrem – s výjimkou Pirátů a TOP 09. A s nimi Klaus evidentně nepočítá ani při případném hlasování. „Piráti budou proti - nikdo z nich mi to nepodepsal (narozdíl od ostatních stran,“ připomněl na faceboku poslanec ODS.

Za ODS novelu podepsali ještě Zuzana Majerová Zahradníková či Jakub Janda. Návrh podpořili i poslanci hnutí ANO Patrik Nacher a Aleš Juchelka, Jaroslav Foldyna z ČSSD, Petr Pávek za STAN, Radim Fiala a Lubomír Volný z SPD, komunista Zdeněk Ondráček nebo lidovec Stanislav Juránek.