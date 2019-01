KSČM oprášila návrh zákona o češtině, hned v první větě předlohy je hrubka

Předloha, jak upozornili někteří uživatelé sociálních sítí, obsahuje chybu už v první větě návrhu zákona. K podstatnému jménu mužského rodu "Parlament" autoři vztáhli přechodník "vycházejíc", s koncovkou pro ženský a střední rod čísla jednotného. Měli použít "vycházeje", s koncovkou pro mužský rod čísla jednotného.

Předkladatelé uvedli, že o pochybení vědí, situaci označili za nepříjemnou. Je pravděpodobné, že budou navrhovat opravu chyby v dalším schvalovacím procesu. Druhou možností je stažení celého návrhu ze Sněmovny a jeho nahrazení správným zněním.

Návrh zákona je poměrně stručný, má čtyři paragrafy. V úvodu se píše o českém jazyku jako o nejdůležitějším znaku svébytnosti českého národa, nejvzácnější hodnotě jeho kulturního dědictví, o výrazu suverenity České republiky a o všeobecném dorozumívacím prostředku jejích občanů.

Češtinu by zákon zakotvil jako státní jazyk, jenž má přednost před ostatními jazyky, které se v Česku používají. Zákon by na druhou stranu neznamenal zásah do jazykového práva českých občanů z národnostních a etnických menšin. Krátce ošetřuje také užívání češtiny v mezinárodním styku, řídilo by se mezinárodními smlouvami.

Předlohu nejprve projedná vláda. Rozhodne o ní Parlament. Širší jazykový zákon komunisté navrhli i s peněžitými sankcemi pro případy jeho porušování v minulém volebním období. Tehdejší vláda označila návrh za nadbytečný, Sněmovna jej do konce volebního období ani nezačala projednávat. Nynější předloha má, jak stojí v důvodové zprávě, "rámcovým způsobem kodifikovat platné právní normy a zvyklosti".