Kundero, kam si se nechal vlákat? Klausův institut označil manifest intelektuálů za paskvil

Za textem stanoviska Institutu Václava Klause tentokrát nestojí bývalý český prezident, ale někdejší vedoucí jeho prezidentské kanceláře Jiří Weigl a člen správní rady IVK Ivo Strejček. Manifest Fight for Europe – or the wreckers will destroy it označují za „emotivní, ale velmi popletený a nafoukaný text“, který ukazuje odtrženost elit od problémů obyčejné společnosti.

Podepsaní filozofové a spisovatelé podle Klausových nejbližších spolupracovníků nechápou příčiny evropských událostí, které zmateně zaměňují s následky. „Volají po opakování hlasování o brexitu, straší nadcházející evropskými volbami a viní USA a Velkou Británii, že Evropu opustily,“ tvrdí oba autoři.

Kundera a spol. podle nich volají po záchraně Evropy tradičních evropských hodnot před údajnými populisty. „Obávají se vítězství rozvračečů a tvrdí, že dochází k porážce dědictví Erasma, Danteho, Goetha a Komenského. Nechtějí vidět, že dnešní Evropa programově dědictví těchto myslitelů ničí,“ nešetří kritikou zástupci institutu.

Hodnoty křesťanské Evropy jsou údajně záměrně a plánovitě ničeny „pokrokáři“, kteří vládnou evropským institucím i politice ve většině zemí. „Velký projekt uměle sjednocené Evropy a vytvoření nového evropského člověka na troskách starého světa, který se kolem nás pomalu uskutečňuje, intelektuály neodpuzuje,“ konstatují výše zmínění autoři textu.

Autoři manifestu Fight for Europe jsou prý naopak tímto procesem fascinováni. „Tak jako byli v minulosti vždycky nadšeni všemi zločinnými společenskými utopiemi. To je obsah jejich evropského patriotismu,“ stojí ve stanovisku IVK.

„Evropská unie je v rozkladu a všestranné krizi. Rozdíl mezi bohatými a chudými v Evropě nikdy nebyl větší, shora podporovaná masová migrace muslimů mění kulturní charakter západní Evropy,“ konstatují Weigl se Strejčkem. „Nic z toho evropskou elitu nezajímá. Starají se pouze o genderové a přistěhovalecké minority,“ dodávají.

Bitvu o civilizaci, po níž volá Kundera a další autoři původního manifestu, prý je třeba opravdu vést. „Ano, ale s těmi, jimž oni slouží, za přežití Evropy národů a národních států, za normální svět, pro nějž oni mají už jen slova pohrdání. I proto došli tak daleko, že se bojí svobodných voleb. Nepotřebují je,“ tvrdí zástupci Institutu Václava Klause.

„Pro ně evropská současnost nemá chybu. Pro ně jsou protestující občané póvl, ztroskotanci, rozvratníci, jejichž nespokojenost si jsou schopni vysvětlit pouze propagandou Kremlu,“ říkají spolupracovníci exprezidenta.

Seznam signatářů prý oba zaskočil tím, že je v něm vedle převážně levicových intelektuálů „řada známých imigrantů, lidí z postsovětského prostoru nebo dokonce Neevropanů“. Na mysli mají třeba peruánského spisovatele Maria Vargase Llosu, americkou novinářku Anne Applebaumovou nebo tureckého nositele Nobelovy ceny za literaturu Orhana Pamuka.

„Je smutné, že se mezi ně nechal vlákat i Milan Kundera,“ píší závěrem a dodávají, že je smutné, že se přestaly zajímat o starosti obyčejných lidí a osud evropských zemí. Prý totiž nechtějí vidět tragické chyby a nebezpečí ideologie, kterou tak zuřivě obhajují.

Tři desítky osobností varovaly před populismem a vyzvaly k záchraně Evropy už v pátek, kdy manifest otiskl třeba britský deník The Guardian. Obavy z brexitu či květnových voleb do Evropského parlamentu v něm vyjádřil francouzský spisovatel českého původu Milan Kundera nebo jeho indicko-britský kolega Salman Rushdie.