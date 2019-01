Národní strategie pro umělou inteligenci má vzniknout do půl roku, rozhodla vláda

— Autor: ČTK

Vláda dnes vzala na vědomí analýzu výzkumu potenciálu rozvoje umělé inteligence (AI) v ČR a návrh usnesení k přípravě národní strategie pro umělou inteligenci. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Strategii by podle dřívějších informací měla vláda zpracovat do poloviny roku, podílet se na ní bude akademický sektor i komerční sféra.