Vládní brainstorming ohledně investic má výsledek. Ministři mají upřesnit, na co chtějí peníze

"Dnes to byl takový brainstorming, kdy jsme si řekli, co všechno chceme řešit. Samozřejmě, hlavně je to legislativa. Na příští zasedaní dostane (rada) přehled stavu úpravy stavebního práva - to je asi nejdůležitější zákon, který se připravuje," uvedl premiér.

Cílem rady je koordinace velkých investičních akcí včetně Národního investičního plánu. Radu zřídila vláda na svém zasedání minulý týden, zároveň zrušila radu vlády pro stavebnictví. Organizační záležitosti spojené s činností rady má zajišťovat ministerstvo pro místní rozvoj.

Členy rady jsou podle Babiše, který radě předsedá, mimo jiné ministři financí, dopravy a životního prostředí. Jednání se účastnili také zástupci Hospodářské komory, developerů či Svazu podnikatelů ve stavebnictví, dodal.

Při ministerstvu pro místní rozvoj má vzniknout takzvaná státní expertiza, která bude odpovědná za koordinaci přípravy projektů. Rada vlády bude odpovídat vládě a bude odpovědná za finální výběr projektů. Do budoucna vláda počítá se vznikem ministerstva pro veřejné investice.