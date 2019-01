Mlčel jsem? Zástupci SPD nemlčí, uměleckou instalaci na budově ústecké univerzity naopak ostře kritizují

Na fasádě Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se v říjnu objevila umělecká instalace v podobě pětice plakátů s texty, které parafrázují výrok německého teologa a jednoho z největších protestantských odpůrců nacismu Martina Niemöllera.

Přímo na plakátech tak stojí: „Když vraždili Židy, mlčel jsem. Když vyháněli Němce, mlčel jsem. Když mlátili Romy, mlčel jsem. Když odmítali uprchlíky, mlčel jsem. Když přišli pro mě, už všichni mlčeli.“ Teď po třech měsících začaly plakáty vzbuzovat emoce nejen na místní, ale i na celostátní politické úrovni.

Pozornost jim na Facebooku věnuje třeba hnutí Čisté Ústí, za nímž stojí nechvalně proslulý předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. „Proimigrantská agitace v Ústí. Co tedy takhle: "Když probíhala imigrantská invaze, mlčel jsem. Když islamisté vraždili nevinné civilisty, mlčel jsem. Když znásilnili mojí dceru, mlčel jsem. Když na mě najíždí auto…,“ parafrázovali zástupci hnutí Niemöllerovy výroky po svém.

Asi nepřekvapí, že na celostátní úrovni se celého tématu ujalo hnutí SPD, podle kterého jde o další z mnoha důkazů, že náš vzdělávací systém je na tom opravdu špatně. Univerzity prý chrlí ročně stovky odborníků, kterým ale chybí základní vědomosti a kritické myšlení.

„Židy přece vraždili za 2. sv. války Němci, nikoli Češi. To "vyhánění" Němců bylo logickým důsledkem jejich protičeských postojů před a v průběhu války,“ stojí ve stanovisku SPD na jejím facebookovém profilu.

Podle zástupců hnutí by si studenti měli lépe nastudovat historii. „Zjistili by, že rozhodnutí o odsunu udělaly světové mocnosti. Po tom všem, co Němci způsobili českému obyvatelstvu, to byl jediný možný krok,“ tvrdí zástupci parlamentního hnutí.

„Zcela mimo mísu je i tvrzení, že tady někdo schvaluje "mlácení" Romů. Spíš bychom studentům poradili, ať se někdy podívají do diskuzí na sociálních sítích, kde převažují romští diskutéři. Tolik nenávisti vůči majoritní společnosti se jen tak nevidí,“ píše se v prohlášení Svobody a přímé demokracie.

Pak se členové hnutí Tomia Okamury vyjadřují i k tématu uprchlíků. „A že Češi nechtějí přijímat muslimské uprchlíky? Věc se má tak, že jde především o ekonomické migranty a opravdu jen hluchý a slepý nevidí, že islám je s našimi tradicemi a zvyklostmi nekompatibilní.“

Závěrem připomínají, že se studenti snažili parafrázovat výroky německého teologa Martina Niemöllera, ale podle názoru zástupců SPD selhali na celé čáře. „Měli by se stydět a jejich profesoři s nimi,“ vzkázali závěrem.

Fakulta umění a designu vydala k celé kauze prohlášení včera. Konstatuje v něm, že autory nejsou studenti, ale uznávaná slovenská umělkyně Ilona Németh, která v této instalaci aktualizuje význam slavného Niemöllerova vyjádření.

„Tomuto dílu se podařilo nejen odhalit na jedné straně mělkou a nebezpečnou těkavost sociálních sítí, ale na druhé straně i hlubokou propast v porozumění a výkladech základních dějinných traumat, které stále ovlivňují současný bolestný stav duše střední Evropy a v jejím rámci i nelehký každodenní život obyvatel České republiky a především jejích příhraničních oblastí,“ říká děkan fakulty Pavel Mrkus.