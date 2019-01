Léčebné konopí by mohlo být hrazeno z 90 procent. Už se sepisuje zákon

— Autor: ČTK

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby bylo pacientům léčebné konopí hrazeno z 90 procent. Limit bude 30 gramů měsíčně. Dosud si ho platili sami. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), jehož úřad návrh připravuje do legislativního procesu. Léčebné konopí mělo loni předepsáno průměrně 67 pacientů měsíčně, s průměrnou spotřebou 6,3 gramu. Lékaři marihuanu předepisují například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Někteří pacienti si stěžují na to, že povolená měsíční dávka není na jejich obtíže dostatečná.