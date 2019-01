Léčebné konopí by mohlo být hrazeno z 90 procent. Už se sepisuje zákon

Aktualizováno 13:10 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby bylo pacientům léčebné konopí hrazeno z veřejného zdravotního pojištění z 90 procent. Limit bude 30 gramů měsíčně. Dosud si ho nemocní platili sami. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Návrh, který jeho úřad připravuje do legislativního procesu, by měl začít platit od příštího roku. Ministerstvo odhaduje, že bude stát asi 150 milionů korun ročně.