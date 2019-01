Lex Mynář? Kancléř Hradu má mít prověrku na stupeň tajné, požadují STAN a Piráti

Aktualizováno 14:28 — Autor: ČTK

Starostové a nezávislí (STAN) společně s Piráty předloží Poslanecké sněmovně podruhé novelu zákona o Kanceláři prezidenta republiky. Kancléř prezidenta by podle nich měl do dvou let od svého jmenování obdržet bezpečnostní prověrku na stupeň tajné. Na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to řekla místopředsedkyně STAN Věra Kovářová. Kancléř Vratislav Mynář v pátek stáhl správní žalobu, kterou podal na Národní bezpečnostní úřad kvůli neudělení prověrky na nejvyšší stupeň a zpochybnil při tom nezávislost dvou soudců pražského městského soudu i objektivitu Nejvyššího správního soudu.