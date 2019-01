Boj proti korupci v Česku? ANO vychvaluje svou práci, opozice to vidí jinak

Česko se na celosvětovém žebříčku vnímané korupce loni posunulo o čtyři pozice nahoru a skončilo na 38. místě s 59 body. Podle tiskové zprávy ministerstva spravedlnosti dosáhlo zatím nejlepšího bodového zisku. Přesto zůstává pod průměrem Evropské unie. Podle TI navíc může být zlepšení českého postavení křehké, ohrozit ho může vývoj kolem možného střetu zájmů premiéra Babiše ohledně vlastnictví médií a kvůli evropským dotacím pro holding Agrofert, i po převedení holdingu do svěřenských fondů.

"Myslím, že jsme se měli posunout podstatně výš, protože od nástupu hnutí ANO do vlády neznám žádnou korupční záležitost. Myslím, že jsme dovedli transparentnost a vybíráme lidi do firem na základě výběrových řízení," řekl ČTK Babiš.

Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek připsal zlepšení českého umístění na žebříčku práci vlád, ve kterých ANO působilo. "Vnímáme to, že v očích veřejnosti se korupční prostředí zlepšuje," řekl. Dodal, že hnutí pověřilo předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO), aby na odstraňování korupce dál spolupracoval s nevládními organizacemi.

“Česká republika se v letošním žebříčku CPI umístila s 59 body na druhé příčce v rámci visegrádské skupiny. Její podprůměrné výsledky můžeme spatřovat i v problematice anonymního vlastnictví, na kterou v TI upozorňujeme už přes 10 let,” doplňuje @milan_eibl, vedoucí analytik TI pic.twitter.com/GSuftYqaAE — Transparency 🇨🇿 (@Transparency_CZ) 29. ledna 2019

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že každé zlepšení vnímání korupce lze uvítat. Zdůraznil však, že hlavní problémy v ČR se týkají střetu zájmů premiéra Babiše, které podle něj v zahraničí nemají obdobu.

Předseda SPD Tomio Okamura upozornil, že i přes posun na žebříčku jsou před Českem země jako Botswana nebo Bhútán. "Česká republika na tom z korupčního hlediska dobře není, je na tom špatně. Korupce v České republice není dořešena, naopak bují," řekl. Za chybu označil, že ministři nemají hmotnou odpovědnost za své rozhodování.

Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek v reakci na žebříček TI řekl, že posun není dostatečný. "Česká republika má na víc," uvedl. Podle něj Piráti navrhovali sedm protikorupčních opatření, zatímco od vlády žádné do Sněmovny nepřišlo.

Podle KSČM lepší postavení Česka na indexu míry vnímání korupce ukazuje, že se situace v zemi zlepšila. "Ale určitě nejsme spokojeni, myslíme si, že je co zlepšovat," řekl místopředseda strany Stanislav Grospič.

Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek posun v žebříčku uvítal. "Když se méně krade, tak je to dobře, když se méně korumpuje, je to také dobře. O co méně se rozkrade, o to více může jít do školství nebo zdravotnictví," řekl novinářům.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek upozornil, že index korupce TI nemapuje skutečnou korupci v zemi, ale je založen na vnímání korupce. "O něčem se dnes informuje, o něčem se dnes neinformuje," poznamenal s tím, že by byl spíše znervózněn menší svobodou slova, než se radoval nad tím, že je tady méně korupce.

Místopředseda STAN Vít Rakušan vidí za zlepšením indexu především práci komunálních politiků. "Pokud se situace v České republice lepší, tak bych to spíš přikládal dobré práci nižších vrstev české politiky, ozdravování odspoda, ale rozhodně ne nějaké velké iniciativě, která by přicházela ze strany vlády České republiky," řekl.