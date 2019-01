ODS je pro uznání Jeruzaléma za metropoli Izraele, odsoudila vzestup antisemitismu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Občanští demokraté žádají vládu, aby podpořila Izrael v úsilí o uznání Jeruzaléma, coby jeho hlavního města. Vyplývá to z dnešního usnesení poslaneckého klubu ODS, který strana zveřejnila krátce před zahájením jednání Sněmovny. Status Jeruzaléma je sporný, jelikož jeho východní část si Palestinci nárokují jako hlavní město svého budoucího státu. Drtivá většina zastupitelství, je proto ve Tel Avivu. O přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma nicméně dlouhodobě usiluje prezident Miloš Zeman, který při své loňské návštěvě Izraele v izraelském parlamentu slíbil, že pro otevření české ambasády v Jeruzalémě udělá vše. Loni do Jeruzaléma ambasádu mimo jiné přesunuly Spojené státy.