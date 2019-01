Formuje se liberální blok pro eurovolby: STAN bude spolupracovat se Zelenými

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Starostové a nezávislí (STAN) se dohodli na spolupráci pro květnové volby do Evropského parlamentu se Stranou zelených a s desítkou regionálních subjektů. Dál chtějí jednat s TOP 09, konečná podoba kandidátky by měla být známa do dvou týdnů, řekl dnes novinářům volební lídr STAN a nynější europoslanec Stanislav Polčák. Cílem spojenectví je podle Polčáka netříštit proevropské síly.