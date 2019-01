Sněmovna se pře o podobu Národní sportovní agentury

Spor se vedl mimo jiné o to, kde by agentura měla sídlit. Někteří poslanci navrhovali její umístění nikoli do Prahy, ale do Ostravy, Žďáru nad Sázavou nebo také do Bruntálu s cílem podpořit rozvoj tohoto města a jeho okolí.

Základem projednávání byl celkový pozměňovací návrh hlavního autora novely, poslance a vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličky (ANO). Týká se zejména převodu agend z ministerstva na agenturu, vyjmenovává také požadavky pro kandidáta na předsedu agentury. Nově rovněž upravuje dozorový orgán nad agenturou. Neměl by být složen z pěti poslanců a pěti zástupců ministerstev, ale ze zástupců sportovního prostředí, uvedl Hnilička, který by měl v budoucnu agenturu řídit.

Hlavním úkolem agentury bude vytvoření nového systému státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze. Velkým problémem jsou i sportoviště. Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno 5,5 miliardy korun, slibováno bylo sedm miliard.

Agentura by měla mít částečně parametry samostatného ministerstva. Měla by mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství.