Ovčáček poletí? Mluvčí se navážel do Petříčka a Hermana, přišla drsná reakce

Někdejší ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) se na sociálních sítích pochlubil, že získal novou funkci. „Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček mě jmenoval členem Rady Česko-německého diskusního fóra na období 2019/ 20. Vážím si toho, že mi ve jmenovacím dekretu vyslovil poděkování a uznání za dosavadní činnost ve prospěch rozvoje česko-německých vztahů,“ uvedl na twitteru politik.

Obratem mu přišla řada gratulací. „Jojo, je to jediný slušný člen současné vlády. Dědek na hradě puká vzteky a teď když přizval Petříček ke spolupráci i vás pane Danieli tak by to s dědkem mohlo i seknout,“ tvrdě se navezl jeden diskutujících do prezidenta Miloše Zemana. Narážel tak na fakt, že vztahy mezi prezidentem a Hermanem jsou už několik let na bodu mrazu. „Vedlejší efekty bývají někdy zajímavé...“ okomentoval jeho slova Herman.

Tato slova ale pořádně vytočila Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka. Ten zmíněnou konverzaci sdílel a dopsal k ní: „Za první republiky dostávali trafiky legionáři. Dnes někteří oblíbenci mainstreamových médií rozdávají funkce neúspěšným politikům plným nenávisti a zloby.“

Způsob, jakým ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky zareagoval, pak vyrazil dech europoslanci Pavlu Teličkovi. „Možné jen v ČR, aby mluvčí prezidenta se mohl takto vyjádřit o ministru zahraničních věci a jeho rozhodnutí, aniž by druhy den na minutu letěl. @AndrejBabis nechápe, jak ho @PREZIDENTmluvci zesměšňuje, když mu cepuje ministry? Jen slabý PM mlčí,“ pustil se Telička nejen do Ovčáčka, ale i do premiéra Babiše.

Možné jen v ČR, aby mluvčí prezidenta se mohl takto vyjádřit o ministru zahraničních věci a jeho rozhodnutí, aniž by druhy den na minutu letěl. @AndrejBabis nechápe, jak ho @PREZIDENTmluvci zesměšňuje, když mu cepuje ministry? Jen slabý PM mlčí. https://t.co/mmJReCiCe8 — Pavel Telička (@Telicka) 29. ledna 2019

Někteří se divili, proč by měl premiér komentovat slova nějakého úředníka. I na to měl europoslanec jasnou odpověď. „Ale vůbec ho nemá komentovat, ale jasně dát najevo, že komentovat ministry tento subalterní úředníček nebude. Veřejně nebo Zemanovi. Nikdo těžší váhy toto netoleruje. V zahraničí se za břicho popadají,“ varuje Telička.