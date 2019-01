Spor o sportovní agenturu trvá, poslanci rozhodnou nejdřív v půlce února

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Životně důležitý vitamin D. Co dělat, když slunce nestačí?

Někteří poslanci chtějí, aby agentura sídlila v Ostravě, v Bruntálu nebo ve Žďáru nad Sázavou místo Prahy. "Možná bychom mohli do osudí vložit jména všech okresních měst a vylosovat sídlo," glosoval tyto návrhy Zbyněk Stanjura (ODS).

Kritika se ale nesla zejména na sám vznik samostatné agentury. Podle části poslanců by měla být pod ministerstvem školství, od něhož by měla podle předlohy převzít celou sportovní agendu včetně rozdělování dotací.

Zákon o vzniku Národní sportovní agentury dnes prošel druhým čtením. Poslanci k němu dali dvě desítky pozměňovacích návrhů. Týká se převodu státní podpory sportu z ministerstva na agenturu. Navrhovatelem je vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička https://t.co/HR0dJiXaX1 — Poslanecká sněmovna (@snemovna) 30. ledna 2019

Základem projednávání byl Hniličkův celkový pozměňovací návrh. Týká se zejména převodu agend z ministerstva na agenturu, vyjmenovává také požadavky pro kandidáta na předsedu agentury. Nově rovněž upravuje dozorový orgán nad agenturou. Neměl by být složen z pěti poslanců a pěti zástupců ministerstev, ale ze zástupců sportovního prostředí.

Hlavním úkolem agentury bude vytvoření nového systému státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry.

Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze. Velkým problémem jsou i sportoviště. Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno 5,5 miliardy korun, slibováno bylo sedm miliard.

Agentura by měla mít částečně parametry samostatného ministerstva, předseda by měl pobírat stejný plat jako ministr. Agentura by měla mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství.