Senátoři připravují žalobu na Zemana. Chtějí se jen zviditelnit, říká Ovčáček pro EZ

Rozhodnutí klubu, do kterého patří Václav Láska, Ladislav Kos, Tomáš Goláň, Přemysl Rabas, Petr Orel a Lukáš Wagenknecht bylo jednomyslné.

Prvním krokem bude faktický popis všech skutků Prezidenta ČR, kterými prezident porušil či porušuje Ústavu ČR. Tento seznam chtějí senátoři zveřejnit do dvou týdnů. „Následně, za pomoci ústavních právníků, začnou koncipovat faktické zdůvodnění a právní argumentaci, proč a jakým způsobem tyto skutky prezidenta hrubým způsobem porušují Ústavu. Celý text žaloby by měl být představen laické i odborné veřejnosti a ostatním senátorům a senátorkám do 6 až 8 týdnů," oznámili senátoři v prohlášení, které má server EuroZprávy.cz k dispozici.

„Ta planá diskuze o tom, zda prezident něco spáchal či nikoli, nemá dále smysl. Je třeba jasně popsat negativní skutky, kterých se prezident dopustil. A přidat precizní právní argumentaci odůvodňující náš závěr, že jimi hrubě porušil Ústavu. A to je úkol, který jsme si dali a který splníme,“ vysvětluje předseda klubu Václav Láska.

Není žádným překvapením, že nenávistí rozdělují společnost hlavně ti, kteří se zaklínají “liberální demokracií”. Připomínají svými praktikami ty, kteří v minulosti vzývali “lidovou demokracii”. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 30. ledna 2019

Hrad si ale z připravované žaloby vrásky nedělá. „Je to jen další nenávistný pokus o zviditelnění se v médiích," uvedl v reakci pro EuroZprávy.cz .mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček

Láska už před týdnem podal žalobu také na hradního kancléře Vratislava Mynáře pro podezření ze spáchání trestného činu Zasahování do nezávislosti soudu. Podle Lásky kancléř opakovaně působil na soudce s úmyslem ovlivnit je, aby nerozhodovali podle zákona, ale podle vůle prezidenta Miloše Zemana.

Iniciativu senátorů podporuje i europoslanec Pavel Telička. „Iniciativu senátorů chválím. Jsou prostě věci, které by si neměl dovolit nikdo. A už vůbec ne prezident republiky a jeho hradní enkláva. Proto je zapotřebí na ně patřičně reagovat,“ uvedl v reakci na zprávu.