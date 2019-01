Úprava výpočtu mateřské je ve sněmovním finále, patrně narazí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Novela poslanců opoziční TOP 09 o zvýšení mateřské rodinám se středními a vyššími příjmy se dostala ve Sněmovně do finálního kola schvalování. Lidovec Vít Kaňkovský navrhl v dnešním druhém čtení úpravu výpočtu mateřské, která by podle něho neměla tak významné dopady do státního rozpočtu. Sociální výbor doporučil už dřív plénu, aby předlohu TOP 09 neschválilo.