Odměny věrným? Ale z našich peněz! Vláda bere z "naší kapsy"!

Dobří úředníci, nebo jen fluktuační odměny?

Vypadá to, že máme velmi dobré úředníky, když dostávají zaplaceno více, než jejich předchůdci. Dostali totiž téměř o 10 milionů více, než rozdal na odměnách Babišův předchůdce, Bohuslav Sobotka. Můžeme-li věřit Českému rozhlasu, který s informací přišel, nejvíce dostali meziročně ti, co peníze nejvíce otáčení: úředníci ministerstva financí.

V první polovině roku 2017 dostali zaměstnanci zhruba 34 miliónů korun, o rok později to bylo již více než 57 miliónů. Jak pečlivě vysvětlil Jakub Vintrlík, mluvčí resortu, potýkají se zaměstnanci s „plněním mimořádných nebo významných úkolů". Ministerstvo je navíc v „nenaplněném stavu", a trpí rovněž velkou „fluktuací zaměstnanců".

Z logiky tedy plyne, že pokud si chcete přivydělat, pracujte tam, kde není hodně zaměstnanců, budete mít šanci si vydělat více. Není to ale vlastně systémová chyba, která se potom látá z peněz daňových poplatníků?

Tanec s valaškou, nebo bez valašky?

Ale abychom byli spravedliví, úředníci sedící na financích nominálně nemají nejvíce peněz. Nejlépe jsou placení policisté, po nich až finančáci, a jako třetí jsou vojáci. Vnitro ovšem zdaleka vede, i když zde právě vyšší částky meziročně klesly. V číselných ukazatelích si nejvíce přijde na své typově takový náměstek: dostane, prosím, v rozpětí 150-200 tisíc korun.

„Udělení mimořádné odměny i její výše vždy záleží na individuálním posouzení pracovního výkonu zaměstnance," tvrdí mluvčí ¨vnitra Ondřej Krátoška. Na vnitru klesla průměrná odměna ze 63 969 na 48 886 korun. Dostalo ji ale více lidí: loni to bylo 2 362, nyní 2 568 osob. Pokles je tedy řádově o 20 000 korun. Důvod k pláči a skřípění zubů? Oslavný tanec: spíše ten obuškový (s valaškou)!

Při pohledu na již zmiňované ministerstvo financí, obsazené většinově „věrnými dušemi" hnutí ANO, zde si mohou zatancovat odzemek. Valašky mohou nechat doma. Jejich průměrná odměna totiž stoupla ze 32 884 na 43 831 korun. Týká se i nárůstu počtu odměněných ze 1 039 na 1 311 osob. Celková výše odměny stoupla ze 34 166 992 na 57 462 203 korun.

Když vládne Toman, odměna bude!

I když nikdo nechce říct, proč právě nejmenovaný náměstek na ministerstvu zemědělství dostal rekordní odměnu 292 000 korun, můžete si podle organizační struktury vybrat z pěti lidí: osobně tipuji, že by to mohl být spíše nějaký „sekáč", než „mlynář", natož náměstkyně „šedivá". O tom, kdo z nich byl nakonec „veselý", tipuji, že nebyl dotyčný téhož jména.

Ale i zde nedrží rekord premiér Babiš, jeho předchůdce odměnil 453 milióny vlastní kabinet Bohuslav Sobotka. Letos rozdaly Úřad vlády a všechna ministerstva bezmála 463 milionů, což značí, že i zde Babiš vlastně uspořil.

Je ale zřejmé, že tam, kde si ministr zemědělství Miroslav Toman „vydupal odměnu" pro svého náměstka, patří jeho ministerstvo až daleko za špičku peletonu, neboť kromě již zmíněných tří favoritů, je tu ještě ministerstvo dopravy, jež je předtím, a samozřejmě i ministerstvo práce a sociálních věcí. O ministerstvu dopravy víme z D1 své, co ale víme o „sockách"?

Zde oproti financím vládnou „věrné duše" ČSSD. Za druhé pololetí dostali na odměnách tamní „socky" celkem 42 690 000, což je nárůst oproti loňským 33 400 000 korun více než 9 miliónů. Jestliže minule bylo odměněno 768 osob, dnes jich je 840. Mluvčí resortu Barbara Hanousek Eckhardtová tvrdí, že peníze šly procentuálně v obou letech „shodném částky", ale to mi opravdu nevychází ani při zvýšeném počtu odměn.

Zaplakaly „školy" i na „kultuře"

Největší bídu, skoro by se chtělo napsat „bídu s nouzí", třeli tam, kde není žádný „politický náměstek", ať se to již týká ministerstva školství, kde dostali o 5 miliónů méně (zrušili tam dokonce celou jednu sekci), a to již se mi nechce psát ani o ministerstvu kultury, které bylo vždy mezi politiky „popelkou". Na „kultuře" klesly odměny ze 14 226 000 na 8 613 266 korun. Počet odměněných osob klesl o pouhých pět (ze 279 na 275). Zatímco za Sobotky si náměstek přišel na odměně pozoruhodných 511 700, dnes pouze zaplakal nad 140 000 korunami. Asi to ale, když už je přece jiná vláda, není ten samý člověk.

Personální politika obecně patří k těm nejtěžších disciplínám. Jak neurazit, a jak motivovat? Peníze k tomu jistě patří, a dokonce to vypadá, že rostou mzdy (i ty nejnižší, bojuje se ale stále), nicméně kde není étos profese, peníze nic nezmůžou. Důstojnost státního úředníka je kapitolou samou pro sebe, i když ještě nedosáhla arogance těch, kteří si myslí, že mají na peníze „z kapsy" daňového poplatníka právo – jaksi z principu. Ale to je již kapitola jiná.

Ubírat na „kultuře a školství" se nám prostě vymstí, protože pouze „hloupí a nekulturní" volí blbě. Nebo se pletu? O to tady jde, milý Watsone...