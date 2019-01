Zeman navrhne na ústavního soudce Gerlocha, oznámil Kubera

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Na konci loňského roku se hypotéky sjednávaly s průměrnou sazbou 2,87 %, letos to bude víc

"Pozitivní je, že pan prezident nám předloží návrh na ústavního soudce. Podle mého názoru ten návrh bude průchodný v Senátu. Tam žádné spekulace o nějakých obstrukcích z důvodu sporů mezi Senátem a prezidentem nejsou," řekl Kubera.

Potvrdil, že kandidátem je Gerloch, o kterém už dříve spekulovala média. "Je to takové tajemství-netajemství. Je to pan Gerloch. Já jsem opět prosil pana prezidenta, aby přes nějaké spory se Senátem přišel představit svého kandidáta," řekl Kubera. Očekává schválení prezidentovy nominace. "Je to tajná volba, ale podle mého předpokladu bude zvolen," řekl.

Pan prezident považuje za důležité, aby spolu nejvyšší ústavní činitelé pravidelně hovořili. Na Hradě proto u příležitosti další schůzky k zahraniční politice přivítal předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a premiéra Andreje Babiše. pic.twitter.com/5wgm8M82Cs — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 30. ledna 2019

Prezident musí Senátu navrhnout nového kandidáta na ústavního soudce poté, co nynější soudce Jan Musil oznámil, že ke konci ledna odejde z funkce ze zdravotních důvodů a kvůli únavě dané věkem a cestováním mezi Brnem a Prahou. Ve čtvrtek by měl na Pražský hrad donést prezidentovi svoji rezignaci.