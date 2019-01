Spalničky řádí i ve sněmovní jídelně, zdravotníci ji uzavřeli

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

"Existuje možnost přenosu infekční choroby na další osoby," upozornil tiskový odbor Sněmovny. Závodní stravování, podávání obědů a večeří, zrušila Sněmovna i v další restauraci v budově ve Sněmovní 1. Tato jídelna a ostatní gastronomická zařízení Sněmovny jsou odteď až do odvolání určeny pouze pro stravování poslanců.

Zaměstnankyně sněmovní jídelny byla podle tiskové zprávy hygieniků v práci naposledy 22. ledna. Následující den se u ní objevila horečka, takže zůstala doma. K lékaři se ale 38letá žena vydala až 29. ledna, kdy se u ní objevila vyrážka. Laboratorní rozbory pak u ní dnes potvrdily onemocnění spalničkami. Hygienici proto nařídili vyšetření všech 30 zaměstnanců jídelny, výsledky budou známy ve čtvrtek. K odběru krve by měli přijít i poslanci a zaměstnanci Sněmovny, kteří se mohli dostat do kontaktu s nemocnou pracovnicí jídelny.

"Všichni, kdo se v předmětné jídelně stravují, by měli v následujících dnech, až do 12. února 2019, sledovat svůj zdravotní stav," upozornila hygienická stanice. "V případě potíží, jako teplota, zánět spojivek, zánět nosohltanu, by měli neprodleně informovat svého lékaře o výskytu onemocnění na pracovišti," doporučují hygienici.

Spalničky jsou infekční onemocnění, které se snadno šíří vzdušnou cestou kapénkami od nakažených osob; vzácně i vzduchem nebo bezprostředně kontaminovanými předměty. Inkubační doba, tedy čas od vniknutí původce nákazy do organismu až po první příznaky, je zhruba sedm až 21 dní. Při léčbě je ze zákona povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od objevení vyrážky.

V Praze je už od loňska podle pražských hygieniků epidemie spalniček. Za celý loňský rok spalničkami v Praze onemocnělo 103 lidí, což je zhruba polovina z celkového loňského počtu případů spalniček v Česku. Během letošního ledna se v Praze objevilo už 23 nových případů spalniček.

Podle aktuálních informací ministerstva zdravotnictví bylo loni v Česku 207 nemocných spalničkami, což je druhý nejvyšší počet od roku 2008. Je to o 60 nemocných víc než v předchozím roce. Více bylo jen v roce 2014, kdy lékaři zaznamenali 221 případů. Život mohou ohrožovat komplikace s nemocí spojené, které se vyskytují až u třetiny případů. Jedinou prevencí je podle hygieniků očkování. Proočkovanost populace ale podle nich klesá, což považují za jeden z důvodů rostoucího počtu případů.

Nemocných přibývá i letos. Například v Moravskoslezském kraji je jich letos za leden už víc než loni za celý rok. Loni evidovali hygienici šest případů, letos už jich bylo deset.