Důchodová komise? Pesimističtí jsou opoziční politici i ekonomové

Novou "komisi pro spravedlivé důchody" představila dnes ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Tým, v němž jsou čtyři desítky zástupců stran, odborů, zaměstnavatelů, univerzit či neziskových organizací, by se měl zaměřit na řešení problému nižších penzí žen a na předčasné důchody pro náročné profese. Debatovat by mohl pak i o příjmech.

"Domnívali jsme se, že komise má navrhnout komplexní reformu, která zajistí udržitelnost penzijního systému, tedy důchody třeba dnešních třicátníků. Ne že problém rozmělní na jednotlivé skupiny a ty bude populisticky řešit," sdělil ČTK předseda STAN Petr Gazdík.

Podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která je členkou komise, nestačí řešit jen dvě dílčí záležitosti systému a je potřeba jasné politické zadání. "Pokud nebude, tak je to komise jen naoko. Jako opozice v tom potom nehodláme pomáhat," uvedla Pekarová Adamová. Dodala, že je nutné zabývat se udržitelností systému. "Nedá se dívat jen na horizont jednoho roku. Manévrovací prostor je zúžený... Spousta lidí se do budoucnosti nechce dívat. Nechci být poslem špatných zpráv. Je ale potřeba si šetřit a na politiky nespoléhat," podotkla Adamová. Zdůraznila, že na reformě se musí shodnout strany napříč spektrem.

Důchodová komise fungovala i v minulém volebním období za Sobotkovy vlády. Na reformě se nedohodla. Sestavila ale seznam otázek, na které by měli politici odpovědět a o nichž by měli rozhodnout.

"Pokud ČSSD myslí reformu vážně, vrátí se k závěrům minulé komise a nebude řešit jen parametrické změny," uvedl předseda lidovců Pavel Bělobrádek. KDU-ČSL v minulém volebním období prosazovala zohlednění počtu vychovaných potomků na výši penze.

Podle Jiřího Dolejše z KSČM, která podporuje Babišovu vládu, by se měly úkoly komise na období do voleb zpřesnit. "Za důležité považuji především ujasnit si politickou mapu pro komplexní zadání. Zpoždění v takzvaných strukturálních reformách nám vytýkají i nadnárodní instituce jako OECD," podotkl Dolejš. Dodal, že komunisty zajímá to, jak se experti postaví ke stabilizování státního důchodového pilíře.

Ke vzniku nové důchodové komise - pozdě (15 měsíců od voleb) ale přece. Do začátku je třeba, aby zastoupení bylo reprezentativní, pracovní a do startu si udělala politickou mapu reálných strategických řešení včetně udržitelnosti silného státního pilíře — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) 30. ledna 2019

Výdaje na důchody v příštích letech porostou. Do výraznějších deficitů by se systém mohl začít propadat ve 30. letech poté, co do důchodu budou odcházet silné ročníky 70. let, takzvané Husákovy děti. Potvrdily to propočty ministerstev práce a financí i národní rozpočtové rady. Ta si vysloužila "za strašení veřejnosti" kritiku premiéra, odborů i zaměstnavatelů. "Snad komisi kromě důležité debaty o parametrických změnách zbude čas i na ještě důležitější diskusi o komplexní reformě penzijního systému," uvedla rada na twitteru.

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje by největší přínos komise byl, kdyby "našla způsob jak informovat občany, kolik musí sami naspořit". Ekonom Lukáš Kovanda míní, že má komise špatné priority. "Nemíní primárně řešit, jak dostat do systému víc peněz, ale jak rozdělit ty stávající mezi ženy a muže," uvedl Kovanda.

Nová důchodová komise si za svoji prioritu klade narovnání podmínek ve vyplácení penzí mužům a ženám. Tento dílčí krok však vůbec neřeší podstatu problému, jedná se o parametrickou změnu. Varovné je, že komise si za svoji prioritu bere parametrickou změnu, a ne změnu systémovou. pic.twitter.com/ERD8u7f8vA — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) 30. ledna 2019

K vytvoření komise pro reformu se vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů zavázala ve svém programu. Koaliční strany se ale zatím shodly jen na řešení penzí žen a náročných profesí. "Je to podle zadání, které jsme v rámci koalice domluvili a které má paní ministryně za úkol," sdělil ČTK k náplni komise premiér Andrej Babiš (ANO).