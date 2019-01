20. výročí vstupu do NATO: Na Hradě bude velká slavnost, přijedou i zahraniční politici

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Výročí 20 let od vstupu České republiky do NATO připomene 12. března velká slavnost na Pražském hradě. Zúčastní se jí prezidenti Polska, Slovenska a Maďarska. Zástupci Polska a Maďarska tak oslaví výročí vstupu své země do NATO v Praze. Přijedou také ministři zahraničí z evropských zemí nebo bývalí čelní představitelé aliance a ministerstev obrany členských zemí. ČTK to řekl ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. O oslavě informoval v tiskové zprávě také hradní mluvčí Jiří Ovčáček, při dnešní schůzce na Pražském hradě ji projednali ústavní činitelé.