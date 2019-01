Drahoš? To prostě nešlo, dělal obrovské chyby, říká po roce od voleb Horáček

Horáček sice během kampaně tvrdil, že Miloš Zeman nevyhraje, postupně ale měnil názor. „První kolo je taková přípravka a pak jsou dva kandidáti a tam to začne. Ačkoliv jsem veřejně podpořil profesora Jiřího Drahoše, dal jsem mu všechny své billboardy, výborně vybavené centrum na Vyšehradě a jezdil jsem s ním a všechno, tak čím víc plynul čas, tím spíš jsem viděl, že to asi nevyhraje,“ přiznal s odstupem času pro Aktuálně.cz Horáček.

Je přesvědčený, že někdejšímu šéfovi Akademie věd chyběl program. „Možná že do druhého kola se dostanete s programem, že nad lží a nenávistí má zvítězit nic a nevím. Prezentace toho, že nebude dělat ostudu, jak často říkal, že to je jeho programem, nestačilo. To prostě nestačilo,“ poukázal na chyby. Nepomohlo prý ani to, že Drahoš jezdil za přesvědčenými, místo aby přesvědčoval ty váhavé.

Za fatální chybu pak označil Drahošovy výkony v debatách i to, že nešel do debaty na televizi Nova. „To bylo jeho "slavné" vystoupení v jednom pořadu, kde se ho ptali, jaký je jeho program. A on odpověděl, že mu lidé říkají, že vy jste naším programem, pane profesore. Mně to připadalo hrozně arogantní a nemožné nemít program,“ posteskl si.

Přesto je mu prý líto, že Drahoš nakonec nevyhrál. „Strašně bych si přál, aby vyhrál, protože skutečná prohra pro mě nenastala v prvním kole, kde byl vyvolený lidmi jako protikandidát někdo jiný. Ale druhé kolo, to bylo pro mě hořké,“ dodal textař a producent.

Horáček Drahoše kritizoval už loni v únoru, tedy těsně po prezidentské volbě. „Pan profesor Drahoš, a to prosím pěkně, ať se na mě nikdo nezlobí, byl přece jenom tím, který byl už dlouho prezentován tiskem a ve veřejném prostoru jako ten, který může porazit Miloše Zemana. Nijak se na něj neútočilo, takže neměl příležitost se naučit reagovat na ty výzvy,“ tvrdil tehdy Horáček.

Druhé kolo prezidentské volby se konalo 26. a 27. ledna 2018 a z urnám přišlo 66,6 procenta voličů. Vítězem voleb se stal stávající prezident Miloš Zeman s 51,36 %, který porazil Jiřího Drahoše se 48,63 %. Pro Miloše Zemana hlasovalo o 152 184 více voličů.