Babiš zrušil prestižní výstup před europoslanci, protože "dělají kampaň". Schytal to od Bartoše i Kalouska

Babiš výstup zrušil, pro Český rozhlas Radiožurnál to hájil se slovy, že tam „většina lidí dělá kampaň“. Místo toho český premiér odjel na pracovní cestu do Asie a na plénu v jeho termínu nakonec hovořil španělský premiér Pedro Sánchez. Právě tato cesta je oficiální důvod, proč bylo Babišovo vystoupení zrušeno.

Sám Babiš ale bez okolků prozradil, že v europarlamentu ani vystoupit nechtěl, protože současným europoslancům už nemá co říci. „Parlament de facto končí koncem března a nevím, co bych si tam s nimi povídal. Já si počkám na nový parlament a potom tam rád půjdu,“ tvrdí.

Jak se ale zdá, takovou pozici zastává sám. Ve čtvrtek svoji vizi budoucí Evropské unie v rámci série prestižních debat představí třeba finský premiér. A premiéři Itálie či Slovenska vystoupí v příštích týdnech.

„Většina těch lidí tam dělá kampaň, takže podle toho se tam i chovají. To jsme viděli, co se týká té mé pseudokauzy o střetu zájmů. Takže tam není vůbec důvod mezi ně chodit. Doufám, že většina tam ani nebude po nových parlamentních volbách,“ dodal pro Radiožurnál.

Jeho postoj kritizoval například předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Premiér ČR se bojí vystoupit před Evropským parlamentem... i když jsem to říkal už v listopadu 2018, že nepojede. No je to vostuda. ”Evropský parlament je zpolitizovaný”? No oni tam jsou politici zvolení za politické strany. To už tak bývá,“ rýpnul si do šéfa české vlády na sociálních sítích.

„To totiž není jako rychlo-selfíčka na Facebook. On pan premiér Babiš třeba od loňského dubna nepřišel ani na písemné interpelace do Sněmovny a jejich vypořádaní a to prosím 7x za sebou.“ kritizuje Babiše Bartoš, který připomněl, že premiér Sněmovnu označil za žvanírnu.

Podobně ostře na Babišovo zrušené vystoupení zareagoval i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Až budete někomu potřebovat vysvětlit, co je to opovrhování parlamentní demokracií, pusťte mu tenhle záznam. Píšu to v okamžiku, kdy premiér říká ve sněmovně : 'Když se mě novináři ptají, proč sem nechodím, tak proto, že se tu jen plácá. Vykládáte nesmysly',“ rýpnul si.

„Kdo se bojí, nesmí do lesa!“ vzkázala Babišovi lidskoprávní organizace Amnesty International, která svůj komentář doplnila slovy „tohle není kampaň“.