Největší špión byl v kabelce a saku Angely Merkelové! U Jílkové se strhla hádka o Huawei, Zemanovi a čínských špiónech

Hrozba skrytá v hoře? Fyzik spočítal, co by dokázal udělat se Zemí urychlovač části

Moderátorka Jílková se zeptala předsedy Fischera, proč bychom se podle jeho názoru měli mít na pozoru před čínskými technologiemi, když každá, včetně těch západních, může být zneužitá. Ten jí odpověděl, že je třeba vzít v úvahu, kdo danou technologii zhotovil, a v rámci jaké společnosti působí. Firmu Huawei postavili v 80. letech vojáci a přestože uběhlo spoustu času, tak stále v Číně stále platí, že o pro nás samozřejmých věcech, jako jsou svoboda slova a nezávislost justice je skoro trestné vůbec mluvit.

Předseda Kováčík oponoval, že mu současný stav připomíná dřívější doby, kdy se zakazovalo, s tím, či o ním kamarádit, protože nebyl ideově správný. Celou "komedii" kolem Huawei vnímá Kováčík jako obchodní válku. Sledování je dnes možné i u všech ostatních technologií. Huawei je kvalitní a je třeba brát ohledy na naše ekonomické zájmy. Fischer nesouhlasil a konstatoval, že zakladatel Huawei se netají svým obdivem k osobnosti čínského vůdce Mao Ce Tunga. Následovaly dohady ohledně Komunistické strany Číny a její legitimity. Jílková zdůrazňovala porušování lidských práv, zatímco Kováčík hájil obchodní zájmy a tvrdil, že je Čína díky správnému vedení světovou velmocí.

Jílková se snažila dostat do diskuze téma špionáže prostřednictvím čínských technologií, o níž mluví BIS. Kováčík zmínil nepotvrzené zprávy o výskytu zbraní hromadného ničení v Iráku a konstatoval, že stojí při prezidentu Zemanovi. Žádní čínští agenti u nás podle Kováčíka nejsou, protože žádného neviděl. Fischer se do toho vložil a řekl, že je třeba brát v úvahu bezpečnost a ochranu našeho území, nikoliv výhradně ekonomické zájmy. Dále vysvětlil, že BIS varovala před Huawei ještě před obchodní válkou mezi Čínou a USA.

Valášek řekl, že kontroly kyberprostoru jsou vlastní všem státům, a že rozdíl mezi USA a Čínou spočívá v několika aspektech. Například Austrálie nedávno zavedla drakonické zákony omezující šifrování, což nám ale může být jedno, protože tam nesídlí žádná podstatná firma ohrožující komunikaci, kdežto v Číně ano. "My jsme na Číně technologicky závislí a není pravděpodobné, že by se v tomhle ohledu cokoliv změnilo v nejbližších deseti, dvaceti letech," dopověděl Valášek. Dále je třeba vzít v úvahu, že se všechny státy rozhodly kontrolovat nejen kyberprostor, ale i občany pomocí technologií.

"To, co se dnes děje v Číně, jejich sociálních skóre a sledování lidí pomocí technologií, je vlhký sen jakéhokoli příznivce jakéhokoliv totalitního státu, ať už bude mít visačku jakoukoli," konstatoval Valášek. V zemích našeho civilizačního prostoru tyto tendence narážejí na odpor. Zatímco v Číně by něco takového bylo neslýchaného, v západních zemích, které by nás teoreticky také mohly sledovat, toto nehrozí. Valášek také deklaroval, že jsme součástí západního světa a jeho struktur, ač se to například voličům KSČM nemusí líbit. Zároveň bylo také konstatováno, že díky současnému rozložení politických sil jsme nejslabším článkem.

Místopředseda Ledl řekl, že největší špión, který byl v Německu, ležel v kabelce kancléřky Merkelové, nebo jejím saku, a odposlouchával jí. Jílková jej přerušila a zeptala se, zda také nevěří BIS. Ledl vysvětlil, že mu vadí všichni špioni, nikoliv pouze čínští. Podle sinologa Klimeše lze oddělit ideologii od politiky pouze v liberálních demokraciích, ale ne v autoritářských režimech typu Čínská lidová republika. Následovaly dohady o tom, zda jsou v sázce ekonomické, či politické zájmy. Podle Ledla vede americký prezident Trump pouze svojí obchodní válku proti Huawei.

Jílková vysvětlila, že firma Huawei měla v sídle Africké unie, což potvrdily i soudy, čínské technologie, a že po dobu pěti let získávala prostřednictvím něj data. Ledl se vrátil k Merkelové, jejíž data měl získávat Samsung. Klimeš řekl, že je nebezpečné propojení ekonomiky a bezpečnostního aparátu s Komunistickou stranou Číny, která chce změnit světové uspořádání bezpečnosti a mezinárodních vztahů, což sama oficiálně říká. Kromě skandálu s Africkou unii je třeba také vzít v úvahu útok čínských hackerů na české ministerstvo zahraničí v roce 2014.

Stehlík řekl, že například díky Číně máme porcelán, hedvábí a střelný prach. Neměli bychom přistoupit na to, že žijeme v Matrixu, neboť žijeme pod českou vlajkou, pod českým lvem. Jsme křižovatkou Evropy a světa a je v našim zájmu usilovat o dobré zahraniční vztahy. Odpovědi na otázku, proč se Stehlík nebojí kradení dat čínskými špiony, se Jílková nedočkala. Fischer zmínil případ, kdy v Polsku zadrželi jednoho ze špionů Huawei. V Evropě platí naše pravidla! "Na dálku ty systémy můžete nejen informovat, ale i vypnout. Představte si, že vám doma někdo vypne elektriku, nebo vodovod," zlobil se Fischer.

Jílková vrátila do diskuze důvěryhodnost BIS. Kováčík si stál za tím, že Zeman má pravdu, na což mu bylo odpovězeno tím, že se sešel s čínským velvyslancem a dvěma představiteli Huawei. "Věřím tomu, kdo mi předloží konkrétní informace," konstatoval Kováčík. Klimeš mu oponoval, že se ztotožňuje se zprávou BIS, a že Kováčík její neveřejnou část podle něj ani nečetl, za což je rád. "Nemám vůbec důvod nevěřit českým státním orgánům," řekl Klimeš.

Ke slovu se dostal Kudláček z publika, který řekl, že prezident Zeman slíbil v roce 2016 investice za 95 miliard a v roce 2020 za 232 miliard, přičemž reálná hodnota těch, které pocházejí z Číny, je 23 miliard. Co se týče těch, které přinášejí nějakou přidanou hodnotu v podobě pracovních míst, tak ty činí pouze 3 miliardy. "V porovnání k tomu, že investice za rok 2016 byly 3 biliony, tak 3 miliardy jsou opravdu směšné," dokončil Kudláček.

Lebl si stál za tím, že Zeman vytvořil dobré podmínky pro dobrou česko-čínskou spolupráci, ale bohužel jim pořád někdo hází klacky pod nohy. Podle Kudláčka není dobré, abychom poklonkovali autoritářskému režimu, který sleduje své občany. "Tam, kde o lidských právech skutečně hovoří, kde s nimi o tom diskutují, kde zveřejňují, kde apelují na západní hodnoty, tak ty investice jsou několikanásobně, mnohonásobně vyšší, než u nás v ČR, kde nejvyšší státní představitelé se jim klaní, a v podstatě jim uklízí vše z cesty," interpretoval Kudláček svojí analýzu čínských investic v Evropě. Taktéž bylo řečeno, že Huawei je nahraditelná, a to konkrétně firmami Nokia nebo Ridcon.

Jílková dávala prostor lidem z publika. Jeden pán řekl, že v pozadí celé aféry kolem Huawei je fakt, že její manažerka, zatčená v Kanadě, chtěla obchodovat s Íránem. Jiný byl zase názoru, že našimi hlavními partnery jsou členské státy EU, a že český obchod s Čínou je zanedbatelný. Navíc si k ní můžeme najít ve světě alternativy - například Indie, Chile, Japonsko, nebo Jižní Korea. Mluvilo se také o tom, jak je možné, že prezident Zeman hájí zájmy soukromých firem - například HomeCredit. Diskuze skončila a Jílková oznámila téma příštího týdne, jímž bude balíček na podporu rodin.