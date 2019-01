Kritizovat Zemana a spol. se nevyplácí? Někdo se teď pokouší poškodit mé divadlo, zlobí se Hrušínský

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Hrušínský nejen na svém profilu, ale i na profilu divadla upozorňuje, že se objevila snaha poškodit Divadlo Na Jezerce video-spotem. „Od roku 2013, kdy se znovu objevil pan Zeman a do politiky vstoupil pan Babiš, jsme svědky nárůstu dezinformací,“ postesk si herec.

Zmiňuje i konkrétní případy spojené s prezidentskou volbou. „Vzpomínáte, jak byla v první prezidentské volbě celá země oblepena billboardy s Janem Fischerem v milicionářské uniformě a kalašnikovem přes rameno? Vzpomeňte i na podvodné e-maily, ve kterých byl pan Drahoš označován za pedofila před druhou prezidentskou volbou,“ připomněl hoaxy, které podle některých názorů mohly poškodit Zemanovy soupeře.

Sám Hrušínský přiznává, že několikrát odmítl možnost vstoupit do politik. „Naposledy v tomto týdnu, kdy jsem nepřijal nabídku kandidovat v doplňující volbě do Senátu – protože vedu divadlo a považuji za poctivé dělat svou práci na sto procent) Nebýt profesionálním politikem ale není důvod, abych se jako svobodný občan ČR k věcem veřejným nevyjadřoval,“ vzkázal těm, kteří jej v minulosti za jeho komentáře kritizovali.

I proto se domnívá, že by měl existovat zákon, který by zakazoval obelhávání voličů. „Jedna prokázaná lež – a diskvalifikace pro vstup nebo pokračování v politice. V e-mailových schránkách českých občanů by pak nepřistávala vylhaná videa jako např. „o divadle mladého Hrušínského, vrcholu kultury pro dobytky v Praze.“ Nechce se mi dokazovat, že s tímhle nemáme na Jezerce nic společného. Více se tím nezbedou, který hloupý video-spot anonymně rozesílá, a má pravděpodobně počítač plný kvalitních filmů pro dospělé - bůhví, na kterém hradě se inspiroval - zabývat nebudu,“ napsal ve svém prohlášení divadelník.

Zároveň ocenil ty, kteří na zmíněný hoax neskočili. „Přesto děkuji všem lidem, kterým podvodný video-spot s jakousi pornografií IV. cenové skupiny přistál v e-mailové schránce, a bylo jim jasné, že nemá s Divadlem Na Jezerce nic společného,“ dodal Hrušínský.