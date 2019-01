Babiš je jako Hitler? Kalousek vytáhl opravdu silný kalibr, ve Sněmovně to vřelo

Babiš od ráda čelil kritice, kterou si ale nenechal jen tak líbit. „Skutečně nevím, o čem vlastně tady kolegové mluví. Chápu, že je to příležitost zase se tady zviditelňovat. Když se mě novináři ptají, proč sem nechodím, no právě proto. Pro toto plácání. Proto sem nechodím,“ vysvětloval v reakci na dotazy poslanců dnes Babiš.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek o něco dříve připomněl, že Babiš nebyl na písemných interpelacích dlouhých 10 měsíců.

„Téměř každým svým veřejným vystoupením vyjadřuje předseda vlády pohrdání parlamentní demokracií. Přitom jen díky ní se předsedou vlády stal. Hitler to dělal stejně tak. Z hlouposti @AndrejBabis nepodezírám. Dělá to zcela vědomě. O to víc je to zločinné,“ uvedl na sociálních sítích.

K věci se vrátil i přímo ve Sněmovně. „Jakkoliv to nechápu, tak pro řadu lidí v téhle zemi jste svým způsobem vzorem a důvěřují vám. A jestliže od vás slyší, že parlament je žvanírna a nemá cenu tam chodit, tak podlamujete důvěru velké části lidí v parlamentní demokracii. Pokud to děláte neúmyslně, je to smutné a já si vás dovolím napomenout. Pokud to děláte úmyslně, je to zločinné,“ trval na svém Kalousek.

Do Babiše se pustil také předseda Pirátů Ivan Bartoš.. „Je to interpelace, která spočívá v tom, že spolu tyto věci diskutujeme. Tak to neshazujte, pane premiére. Jsem rád, že jste přišel a že se o tom konečně můžeme bavit. A jsem rád, že to vidí i občané. Ale není to kvůli tomu, nám totiž jde o věc,“ uvedl. Za svoje slova si od některých poslanců vysloužil potlesk.