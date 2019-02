Tuhý boj o ČT? Mezi politiky to vře: Hanba, komunisté a nácci, zmanipulované zpravodajství

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová připomněla, jaký dopad může mít projednávání výročních zpráv o České televizi. „Pokud nebudou schváleny, může dojít k jejímu ovládnutí stávající koalicí ANO, ČSSD a KSČM,“ uvedla už ve čtvrtek na sociálních sítích.

„Obstrukční spolupráce KSČM a SPD zablokovala schválení zpráv ČT za roky 2016 a 2017. Sněmovní většina si tak zachovala nástroj tlaku na ČT. Na vysvětlení: neschválení dvou zpráv znamená konec rady ČT a tím v podstatě konec ředitele ČT,“ přidal se k ní předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

Podobně varují ale i vládní poslanci. „Zprávu o činnosti @CzechTV a navazující body týkající se veřejnoprávní televize dnes @snemovna vinou obstrukce ze strany KSČM a SPD neprojedná. Aspoň víme, kdo kope proti médiím veřejné služby a jejich nezávislosti #hanba,“ vzkázal sociální demokrat Petr Dolínek na twitteru.

Před snahami ovládnout ČT varoval i jeho stranický kolega Roman Sklenák. „Poslanecká sněmovna dnes podle očekávání opět odmítla schválit výroční zprávy České televize. Dovolil jsem si kolegům připomenout, že Česká televize nemá být pod parlamentní kontrolou, a vyzval jsem je, aby si nepohrávali s myšlenkou ji ovládnout," uvedl.

Ke schválení výročních zpráv ve Sněmovně vyzval i ministr kultury Antonín Staněk. „Je totiž zřejmé, že neschválení výročních zpráv by bylo politickým tlakem, který by mohl znamenat odvolání Rady České televize a nutnost volby Rady nové. A pro tento krok opravdu nevidím žádný důvod. Dle mého názoru Česká televize funguje dobře, plní svoji úlohu a hospodaří transparentně, což dokládají právě výroční zprávy, o kterých se dnes jedná. Samozřejmě ani Česká televize a lidé v ní pracující nejsou bezchybní. Nemusí se mi líbit vše, co Česká televize dělá. Vnímám například problémy, které se řešily kolem dětského kanálu a jednostranných interpretací či vhodnosti obsahu nabízeného dětem. Jsem ale přesvědčen, že problémy, když se objeví, tak se je Česká televize snaží řešit a odstranit,“ zastal se veřejnoprávního média ministr.

Naopak SPD by ráda stávající fungování ČT změnila. „Činnost České televize nepřipomíná nezávislé médium ani vzdáleně. Zpravodajství ČT je zmanipulované a neobjektivní. Česká televize mnohdy překrucuje fakta. Odstrašujícím příkladem je pořad 168 hodin," řekl včera ve sněmovně poslanec SPD Lubomír Španěl.

Před problémy velmi důrazně varoval i publicista a člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka, podle kterého se otevírá cesta k „úplnému ovládnutí reálně jediného svobodného a veřejnoprávního média v zemi majitelem politického hnutí, Hradem, bolševiky a ruskou propagandou.“ Zuřivě tu vystupují zejména komunisté a nácci; zda jako jeden muž nakonec zaútočí celá Babišova rota a jestli ČT ubrání v koalici Hamáčkovi socialisté, se teprve dozvíme. Upozornil také, že v v poslaneckých lavicích koluje anonym k hospodaření ČT.