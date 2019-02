Pojď si to vyříkat ven, vyzval Volný poslance ČSSD. Ostudné, nepřijatelné, hnus, zuří politici

Poslanci dnes projednávají mimo jiné vládní novelu zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Volný v rámci debaty tvrdě kritizoval Evropskou unii unii.

„Já jsem občanem České republiky. Nejsem občanem Evropské unie. Jsem součástí Evropské unie, tak jak dneska funguje a tak jak dneska pracuje, nedobrovolně, proti své vůli. A nejsem sám. To si buďte naprosto jistí. Takže pojďme se všichni společně postavit proti tomu, aby tady taková supertotalita vznikla,“ burcoval.

Kromě toho tvrdil, že EU je „obchod se smrtí, s chudobou a zkázou Evropy“. Následně nařkl, ty, kteří jsou pro přijímání cizinců, že stvořili prvního českého teroristu, důchodce Jaromíra Baldu, To už bylo na poslance moc a někteří z nich začali bušit pěstmi do lavic.

„Vážený pane - teď už nevím, jestli možná slovo vážený je namístě - kolego z řad SPD. Víte, prostřednictvím pana předsedajícího, lidé jako vy se snaží legalizovat to nejodpornější v lidech, co v sobě mají - vraždění, zabíjení a snahu zastrašovat kohokoliv mohu kolem sebe! Je to hnus! Hnůj! A stydím se za vás!" pustil se do Volného poslanec ČSSD Petr Dolínek.

"Jestli máte problém se mnou něco řešit, tak pojďte ven, a tam si to můžeme vyřešit," řekl poslanec Volný. To je ten okamžik, kdy i totální naivka, ignorant ví, že SPD je politickým hnutím ubožáků a vypatlanců. pic.twitter.com/BWtFc6RTNU — Jiří Hrebenar (@gisat) 1. února 2019

Birke, který o něco dříve na Volného pokřikoval z lavice, se na plénu omluvil. „Abyste pokřikoval na demokraticky zvoleného poslance Pojď ven! Pojď ven! asi tím způsobem, že si to tam vyřídíme, a vtahoval ho českého Parlamentu hlášky z restaurací IV. cenové skupiny, možná i nižší; víte, já jsem zvyklý úplně na všechno. Já se ničeho nebojím. Ani vás ne, pane poslanče, věřte mi. Ale prosím vás, už nikdy v českém demokratickém Parlamentu nepokřikujte na kohokoliv ze 198 vašich kolegů: Pojď ven! To je něco nepřijatelného! Ať jste tady řekl cokoliv,“ uvedl Birke.

Volného slova rozčílila například poslankyni ANO Karlu Šlechtovou. „Stalo se: Poslanec SPD na poslance ČSSD “Pojď ven!”. Neskutečné. Ostudné. Nepřijatelné. Hnus,“ nešetří kritikou.

Je mi líto lidí, kteří se nechají manipulovat lží, kterou vydává poslanec SPD Lubomír Volný za názor. Lidé nenechte se ovlivňovat touto totalitní propagandou, vždy to vedlo pouze ke špatnému konci... — Tomáš Martínek (@TomasMartinekCZ) 1. února 2019

Podobně zareagoval i poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. „Sněmovna klesá díky SPD a poslanci Volnému na naprosté dno. Odmítám urážky, zastrašování, lži a hulvátství. Hnědá totalita...“ zlobí se na twitteru.

Svých stranických kolegů se na dálku zastal i ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Chci takto veřejně podpořit své kolegy Jan Hamáček, Petr Dolínek a Jan Birke v kauze "Ring Volný". To, co dnes předvedli Okamurovci ve Sněmovně, je skutečné dno, o trochu horší, než dokázali kdysi Sládkovci. Písmeno "D" v jejich názvu asi tedy dno opravdu znamená. Jen bych si dovolil poznamenat, že poslanec Volný má štěstí, že se nenechal Honza Birke po výzvě "Pojď ven" vyprovokovat, protože jeho fyzické vlastnosti dobře znám,“ uvedl na facebooku.