Kauza "Pojď si to vyříkat ven!": Volný přešel ze Sněmovny na sociální sítě, Birkemu poslal nehezký vzkaz

Volný trvá na tom, že se vše událo poněkud jinak, než to prezentují média. „Žádné výhrůžky z mé strany nezazněly. Prosím své milé hejtry, aby nešířili Hoaxy, fake news a dezinformace,“ vyzval své kritiky na sociálních sítích.

Přidal také ukázku stenoprotokolu, ze které vyplývá, že to byl Birke, který vyzval Volného ke konfrontaci. „Vypadá to, že paní stenografka to slyšela přesně tak jak to bylo,“ uvedl poslanec SPD.

Vypadá to, že paní stenografka to slyšela přesně tak jak to bylo :). pic.twitter.com/XE3n11Wial — Lubomír Volný (@lubomir_volny) 1. února 2019

On prý reagoval jen na to, co poslanec ČSSD pokřikoval. „Vyzýval jsem k jednání v kuloárech podle pravidel pana kolegy Birkeho. Pokrytcům vždy pouze nastavuji zrcadlo.“ dodal Volný po jednání na sociálních sítích.

To Birtke se ke všemu vyjádřil ještě u řečnického pultíku ve Sněmovně. „Tak jenom pro stenozáznam, pro diváky, pro vás pro všechny, pro pana poslance Volného. Já jsem nevolal ani šmejde, ani grázle a další slova, která tady říkal pan poslanec Klaus. Já jsem řekl v této Sněmovně, v tomto sále: Už toho nech! To jsem zavolal. Za to jsem se vám v tomto sále omluvil. Omluvil. Protože když člověk udělá chybu, tak se za ní má omluvit,“ vzkázal Volnému.

„A na základě toho jste dvakrát zavolal vůči mně: Pojď ven! A já jsem řekl, že jste prolomil za třicet let v demokratickém parlamentu něco, co se tady nikdo nestalo! To je všechno. Já vás jenom požádám, pojďme už od toho pryč,“ vyzval Birke kolegy, aby se znovu věnovali projednávané věci. „Jestli tu omluvu přijmete nebo nepřijmete - je mi to úplně jedno,“ dodal Birke,