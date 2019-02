TOP 09 chce jednat se STAN o kandidátce pro evropské volby

TOP 09 bude vyjednávat se Starosty a nezávislými (STAN) o společné kandidátce pro květnové volby do Evropského parlamentu. Výkonný výbor TOP 09 dnes schválil podmínky spolupráce, schůzka zástupců stran by mohla být příští týden. ČTK to dnes oznámil předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. Starostové už se dohodli na spolupráci pro evropské volby se Stranou zelených a s desítkou regionálních subjektů.