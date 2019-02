Na pražském Hradě se konal charitativní ples, přišel Babiš i Schillerová

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Hrad rozeslal asi 1000 pozvánek. Mezi hradními hosty nechyběl premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) či šéf společnosti ČEZ Daniel Beneš.

Na začátku účastníci plesu vzdali potleskem hold herci Luďku Munzarovi, který zemřel 26. ledna ve věku 85 let a dnes měl pohřeb. Zeman ve své úvodní řeči mimo jiné uvedl, že chtěl požádat o tanec Moniku Babišovou, ale premiérova manželka se podle něj vymluvila na dlouhé splývavé šaty s tím, že tančit nebude. "Ale jak znám české novináře, vím, že to budou interpretovat tak, že naše přátelská spolupráce s Andrejem Babišem tímto skončila. Není to pravda," dodal prezident.

Na závěr své řeči přítomným krátce zazpíval ve skotštině úryvek písně Auld Lang Syne, která je v Česku známá pod názvem Valčík na rozloučenou. Se svojí manželkou Ivanou si také krátce zatancoval.

Výtěžek z plesu bude rozdělen mezi Nadační fond Ivany Zemanové a Nadační fond prezidenta republiky Miloše Zemana. "Pan prezident svou část výtěžku zřejmě věnuje na konci roku Fondu ohrožených dětí, tedy Klokánkům," uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Prezidentova manželka ze svého fondu pomáhá seniorům nebo dětským domovům.

Z hudebníků vystoupil například Michal David, Helena Vondráčková, Václav Neckář, Marian Vojtko nebo Charlie Band. Podávala se převážně tradiční česká kuchyně, z nápojů pak pivo a moravské víno. Ples moderovala manželka hradního kancléře Alexandra Mynářová společně s Liborem Boučkem.

Zemanovi pořádali ples třikrát. Loni, kdy Zeman v lednu obhajoval ve volbách svůj úřad, se nekonal.