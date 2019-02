Vláda zřejmě odmítne delší lhůty pro elektronické přiznání

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda v pondělí zřejmě odmítne návrh Pirátů na prodloužení lhůt pro podávání elektronického daňového přiznání o jeden měsíc. Týkat se má především daní z příjmů a má to motivovat občany k tomu, aby více využívali elektronická podání. Vláda podle návrhu stanoviska na vládním webu považuje za žádoucí, aby taková změna prošla standardním legislativním procesem, kde by byla důkladně posouzena. Nedomnívá se také, že by změna přinesla vyšší podíl elektronických přiznání, což Piráti předpokládají.