Babiš týrá podnikatele a živnostníky. Nebudeme si pouštět vlka domů, vzkazují odboráři

„Oběti únosů bývají svými vězniteli týrány a ponižovány. Tím je nalomena jejich vůle a stačí, aby terorista začal být trochu vlídnější, a oběť si snadno nakloní, často k němu pocítí až vděčnost a lásku. Tomu se říká stockholmský syndrom,“ píše ve svém článku předseda výboru Podnikatelských odborů Radomil Bábek.

Podle Bábka úřadující premiér podnikatele a živnostníky léta týral, teď by ale chtěl získat jejich vděčnost tím, že se k nim začne chovat hezky. „Jeho prohlášení z minulých dnů mají vyvolat dojem, že má vlastně ty drobné podnikatele docela rád,“ dodává.

Reaguje tak na slova Andreje Babiše i ministryně financí Aleny Schillerové, kteří slíbili pomoc živnostníkům, kupříkladu mluvili o zavedení paušální daně. ODS už vyzvala Babiše k jednání, není však jasné, zdali premiér výzvu vyslyší.

Bábek ve svém článku konstatuje, že právě za pomoci hlasů podnikatelů a živnostníků Babiš uspěl v parlamentních volbách v roce 2013. Následně se ale soustředil na lidi, pro které jsou živnostníci „třídním nepřítelem“. „Tak už šest let Andrej Babiš devastuje malé podnikání, a nese mu to politický zisk,“ hodnotí předseda podnikatelských odborů.

Babišovu nynější změnu přístupu považuje za drzost. „Drzost téhle taktiky se zvýrazní, když si uvědomíme, že to je právě Andrej Babiš, kdo šikanuje živnostníky, vymýšlí, co by ještě měli dělat navíc a jak by jim znepříjemnil život. Pomlouvá je, špiní a kriminalizuje. Proč ta změna?“ ptá se.

Babiš prý dělá vše jen za účelem osobního prospěchu a udržení či navýšení moci. „Možná se bojí zhoršení ekonomické situace, což nepochybně nastane. Pak může očekávat, že jej část voličů opustí, protože nasliboval hory doly a skutek utek,“ tvrdí Bábek. Podle něj bude zajímavé sledovat, jestli Babiš obalamutí malé podnikatele a živnostníky.

Bábek si myslí, že Babiš se nyní pokusí na svou stranu získat některé podnikatelské spolky. „Začínají nabízet různým organizacím lákavou spolupráci s ANO. To, aby znovu mohli do médií říkat „podnikatelské spolky jsou s námi“, stejně, jako to říkali v kampani za EET,“ uvádí Bábek.

„Pokud se nechají někteří korumpovat jeho zájmem, pokud se nechají lidé oblbnout hezky znějícími slovy, podaří-li se Andreji Babišovi vyvolat v podnikatelích a živnostnících stockholmský syndrom, pak možná uspěje,“ myslí si předseda výboru Podnikatelských odborů.

„V Podnikatelských odborech víme, kdo je Andrej Babiš a víme, co od něj můžeme čekat. Nejsme kůzlátka, abychom pouštěli vlka domů,“ píše Bábek závěrem. Odbory trvají na zrušení EET nebo kontrolního hlášení a zpřístupnění státních zakázek i malým podnikatelům. Zdali je premiér vyslyší, ukáží až další měsíce.