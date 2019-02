Žaloba na Zemana nemá šanci na úspěch, tvrdí ministr

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Připravovaná žaloba na prezidenta Miloše Zemana za hrubé porušení ústavy nemá podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) šanci na úspěch. Podle něj nezíská v Parlamentu dost hlasů pro to, aby mohla být podána. Kněžínek to dnes řekl v pořadu Partie na televizi Prima. Žalobu na prezidenta připravuje senátorský Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 (SEN 21). Impulzem k tomuto kroku byly podle předsedy klubu Václava Lásky zásahy prezidenta a zaměstnanců Hradu do justice.