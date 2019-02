Hašek se pustil do piráta Michálka: Je to mladý kádrovák. Když mu rašily vousy, já už pracoval

Proti Haškovi se postavil například pirátský poslanec Jakub Michálek. „Nesouhlasím s nominací Michala Haška do legislativní rady vlády. Tam mají sedět odborníci, ne bývalý politik Hašek s titulem ze Sladkovičovo, koncipient u trestné stíhaného Jansty, účastník lánského puče s fiktivní tiskovou mluvčí za peníze kraje,“ připomněl předseda poslaneckého klubu Pirátů. Dodal také, že poslal premiéru Andreji Babišovi otevřený dopis, aby do legislativní rasy státu nominovalo ANO pouze legislativní experty, nikoliv Haška.

Podobně tvrdě zareagovali třeba také jihomoravští Zelení. „Jsme rádi, že poté, co dali voliči v minulých krajských volbách najevo, že o služby hejtmana Haška již nemají po všech jeho lžích a kauzách zájem, se pro něj konečně našlo vhodné místo. Nepochybujeme, že advokátní koncipient s titulem ze Sládkovičova bude pro Legislativní radu vlády velkým přínosem. Gratulujeme!“ ironicky okomentovali zprávu Zelení.

Hašek se proti kritikům důrazně ohradil a dokonce zveřejnil i svůj diplom. „Někteří čeští žurnalisté se ze mne snaží podprahově udělat slovenského “fofrprávníka”, něco jako v Čechách v určité době absolventa plzeňských práv. Realita je k jejich smůle jiná - práva jsem řádně vystudoval v 5letém denním studiu na renomované Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1994-1999 (a získal titul “Mgr.”). Na Slovensku jsem o 11 let později pouze složil tzv.rigorozní zkoušku a obhájil rigorozní práci (a získal titul “JUDr.”),“ vysvětluje své tituly Hašek.

V neděli pak přidal obsáhlejší komentář. „Tak jsem si konečně přečetl, kterak mne kádruje pan poslanec Michálek od Pirátů, ročník 1989. Prý nemám odborné ani lidské předpoklady pro členství v Legislativní radě vlády ČR. Panu Michálkovi bylo hezkých 9 let, když jsem byl poprvé zvolen do obecního zastupitelstva v rodném Drásov (998) a potom opět v letech 2002 a 2006, pracoval jsem jako místostarosta i starosta obce (dnes městysu), žádné velké město s anonymním megaúřadem, ale venkov, kde jste každý den mezi lidmi a když je potřeba, sednete třeba na malotraktor a posečete trávu na veřejných prostranstvích či školním hřišti,“ píše na svém facebooku.

V podobném stylu pokračuje někdejší jihomoravský hejtman i dál. „V roce 2000, to bylo mladému kádrovákovi již 11, jsem byl poprvé zvolen do krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje, kde jsem pracoval jako místopředseda komise legislativní a právní (2000-2004), tedy v době, kdy možná panu Michálek jako většině chlapců toho věku vyrašily první vousy. Do krajského zastupitelstva jsem byl znovu zvolen v letech 2008,2012 a 2016 a mezi roky 2008-2016 jsem zastával pozici hejtmana kraje a předsedy Asociace krajů ČR. V těchto pozicích jsem 8 let spolupracoval, někdy bojoval za kraje a jejich občany celkem s 5 vládami ČR (Topolánek, Fischer, Nečas, Rusnok,Sobotka), včetně komunikace o připravované legislativě v rámci připomínkových řízení ke stovkám zákonů,“ připomněl s tím, že dlouhá léta řídil celý kraj s dvacetimiliardovým rozpočtem.

„Když bylo panu Michálkovi tuším 20 nebo 21 let, řešil jsem jako hejtman poprvé povodně a vyhlašoval stav nebezpečí, což jsem zažil jako hejtman ještě několikrát – povodně, sesuvy, časovanou bombu v podobě rodinného domku napěchovaného tuším 10-15 t chemikálií včetně radioaktivních solí, sodíku, prudce jedovatých kyselin atd. S Nečasovou vládou jsem s kolegy řešil a vyřešil hrozící kolaps zdravotnictví s akcí Děkujeme, odcházíme, kdy země byla 48 hodin od totálního kolapsu nemocnic,“ vyjmenovává některé své zkušenosti sociální demokrat.

„No a z centrální politiky jsem se poprvé stal poslancem Parlamentu,když panu Michálkovi bylo hezkých 13 let, znovu zvolen jsem byl v letech 2006,2010 a 2013- v posledních dvou zmíněných volbách jako poslanec ČSSD s největší podporou občanů tzv.preferenčními hlasy v ČR. Ve Sněmovně jsem se důvěrně seznámil s legislativním procesem prací postupně v několika výborech – zemědělském, pro veřejnou správu, bezpečnostním, organizačním, hospodářském či v mediální komisi PSP. Pracoval jsem jako místopředseda a posléze 3 roky předseda největšího či druhého největšího klubu - tehdy ČSSD měla 74, resp.70 poslanců a dělat šéfa mnoha matadorům české politiky byla opravdu velká škola,“ myslí si Hašek.

Připomněl také, že kvůli své práci čelil i výhrůžkám. „V roce 2008 jsem zažil poslední parlamentní volbu hlavy státu na Hradě a nepřeji panu Michálkovi,aby mu bylo v souvislosti s politikou konkrétně vyhrožováno smrtí zastřelením,jako se to stalo mne. Domnívám se, že zkušeností s veřejnou správou a veřejným právem mám za posledních 20 let opravdu hodně a popravdě moc nechápu,kde bere novopečený poslanec Michálek (v PSP od října 2017) tu drzost kádrovat mne (ale v principu kohokoliv) a tvrdit, ze nemám dostatečnou zkušenost a odbornost k práci v Legislativní radě vlády ČR. Nejsem právník - akademik, ovšem to podle mého názoru rozhodně není překážkou, v LRV by měla být zastoupena i praxe,“ domnívá se Hašek.

Znovu zdůraznil, že vystudoval v řádném 5 letem denním studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. „Rigorozní zkoušku jsem vykonal na slovenské VŠ, což je moje soukromá věc, platí přece svoboda volby. Práce splnila požadavky školy i slovenských zákonů a já jsem úspěšně obhájil rigorozní práci i složil rigorozní zkoušku k získání titulu JUDr. Česká advokátní komora mne bez problémů zapsala jako advokátního koncipienta a uznává i můj titul jako profesní autorita,“ píše také.

Podle svých slov věří, že vláda posoudí návrh ministra spravedlnosti na jeho jmenování členem Legislativní rady vlády ČR objektivně. On sám prý přijme jakékoliv její rozhodnutí. „Možná se jen chce pan Michálek svézt na vlně - kopnout si do Haška je přece v určité části pražské společnosti in, možná by za dostatečnou zkušenost pan Michálek považoval těžbu kryptoměny na poslanecké ubytovně v Nerudově ulici,jak to praktikoval jeho kolega pirátský poslanec, možná jsem terčem jako člověk veřejně dlouhodobě podporující prezidenta Miloše Zemana,jehož jsem čestným poradcem pro regionální rozvoj ... Nemohu a nebudu však mlčet k pokusu o moji profesní a lidskou dehonestaci z pera poslance Michálka,hrajícího si na morálního a profesního soudce. Domnívám se,že na to nemá pan poslanec životní ani profesní zkušenosti,“ rýpnul si do svého kritika Hašek.