Hilšer jde proti Zemanovi: Nechci, aby se z Česka stala republika s orientálním způsobem vládnutí

Hilšer se hodlá vzepřít prezidentu Miloši Zemanovi. „Ústavní soud představuje jednu z pojistek demokracie. Ovšem za předpokladu, že soudci nejsou loajální politikům. Bezprecedentní zasahování prezidenta republiky a jeho hradních mafiánů do nezávislosti soudů, mě vedou k tomu, že nepodpořím prezidentův návrh jmenovat A. Gerlocha ústavním soudcem. Nemám důvěru, že prezident navrhuje osobnost, která nebude loajální především jemu. Nechci, aby se z naší země stala republika s orientálním způsobem vládnutí,“ tvrdí

Gerloch je český právník a profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabývá hlavně teorií práva, právní filozofií a ústavním právem. Od roku 2014 zastává funkci prorektorapro akademické kvalifikace Univerzity Karlovy. Také externě vyučuje na Právnické fakultě Západočeské univerzity. Od roku 2006 je místopředsedou Legislativní rady vlády. S Gerlochem jako svým nástupcem navíc souhlasí i soudce Jan Musil, který k 31. lednu na funkci rezignoval kvůli zdravotním důvodům a únavě dané věkem.

Ani to ale Hilšerovi nestačí. „Chce to více fantazie. Prezident by měl o svých návrzích vyjednávat a to zatím neučinil. Má více možností. V tomto případě za sebe říkám ne, a doufám, že alespoň 41 senátorů řekne to samé,“ uvedl senátor na sociálních sítích. „Když to projde, tak ne bez mlčení. Nic není prohrané,“ vzkazuje svým voličům.

Jeho slova vyvolala ostré reakce. Přímo pod příspěvkem si tak například musel Hilšer přečíst, že je !Lidský zmetek“. „Vy demokrate ve své nezkrotné touze po penězích jste si založil vlastní "stranu" o jednom členovi, aby jste stát doslova okradl o státní příspěvek v případě zvolení do Senátu, protože jako soukromník by jste ostrouhal. V Senátu i Parlamentu jsou různí týpci, ale vy jste bezkonkurenčně TOP XINDL!!!“ zuřil jeden z naštvaných Čechů.

Hilšer nejprve poukázal na fakt, že profil, ze kterého komentář přišel, je podivný.. i přesto ale odpověděl. „Byla by velká nezodpovědnost vůči voličům, kteří mi dali hlas, abych se zřekl státního příspěvku na politickou činnost. Přesně na tu činnost, kvůli které mě zvolili. Pravděpodobně vůbec nevíte, že státní příspěvek na politickou činnost dostávají i politické subjekty, které nejsou ani v parlamentu. Je tisíckrát čestnější a naprosto transparentní, financovat politickou činnost podle zákona, jak činím já, než být financován, lichváři, exekutory, a jinými šmejdy z Ruska, jak činí prezident Zeman," uvedl ve svém příspěvku.

Svému kritikovi pak poradil, by i raději prostudoval financování prezidentovy kampaně. „Chápu, že Vás trápí vztek, ale můžete si být jistý, že veškeré finanční prostředky jsou a budou použity právě na politickou činnosti, která směřuje k podpoře rozvoje demokracie a občanské společnosti. A to proto, aby nám tady lidé jako Miloš Zeman nestabilizovali společnost po čínském vzoru. Například aby si z Ústavního soudu nedělali instituci, která bude plnit jejich politické přání. Takže se těšte a nezapomeňte na moje volební heslo: Srdcem pro demokracii!“ dodal někdejší prezidentský kandidát a současný senátor.