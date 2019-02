Sedím mezi Piráty a ve Sněmovně se teď bojím. Chci ochranné plexisklo a přilbu, spustil poslanec SPD

Poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Lubomír Volný kritizoval Evropskou unii a označil ji za „supertotalitu“. Svými slovy o tom, že to „vítači“ migrantů stvořili Jaromíra Baldu, důchodce, který byl odsouzen za terorismus, pak vyvolal nejen bouchání do lavic a pokřikování, ale i tvrdou kritiku.

Sociální demokrat Jan Birke na něj údajně pokřikoval, aby „toho už nechal". Podle stenozáznamu dostupném na stránkách Sněmovny, to byla výzva ke konfrontaci. Volný na Birkeho údajně reagoval slovy, aby „si to šel vyříkat ven".

Podle stranického kolegy Volného se do pořvávání zapojili i Piráti, kteří prý byli velice vulgární. „H*jzle, h*jzle, řvali Piráti na našeho poslance L. Volného a bušili do lavic jako šílení. Na záznamu to v projevu není příliš slyšet, ale ve sněmovně to bylo něco neskutečného. Nikdo je neokřikl, nikdo je nezastavil...“ tvrdí poslanec SPD Lubomír Španěl.

Místo toho teď podle něj všichni lynčují právě Volného. „Sedím mezi Piráty a chvíli jsem se i bál. Chci ochranné plexisklo a přilbu!!!“ dodal Španěl s tím, že ve Sněmovně prý začíná být nebezpečno.

Piráti se proti takovému nařčení ostře ohradili. „Proč lžete? Když už, tak jsme křičeli 'lháři' a to evidentně sedí na více členů SPD,“ zareagoval na Španělova slova pirátský poslanec Tomáš Martínek. „Jako přiznám se, že lháři jsem si musel zakřičet, demokraté přece nemohou mlčet při totalitních praktikách, ale zkomolit to do vulgarismu je level manipulace SPD,“ dodal poslanec, který přidal i úryvek zvukového záznamu z pátečního jednání.

Pod Španělovým příspěvkem se objevila řada kritických komentářů nejen vůči němu, ale i vůči SPD či Volnému. „Vítači a sluníčkáři již se zde odkopávají,“ odmítl jejich poznámky. „No dobře, tak já se přiznám....Nebál jsem se, ale opravdu to bylo, jako když sedíte v kotli Sparty a fandíte Slávii,“ dodal Španěl.